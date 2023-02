Russland-toppene som døde på «mystisk» vis

FALT FRA VINDU: Oljetoppen Ravil Maganov døde i august 2022. Han skal ha falt fra et vindu på et sykehus. Foto: Mikhail Klimentyev / Sputnik / AFP

Fall fra vindu. Fall fra yacht. Hjertestans.

Det er noen av forklaringene på dødsfallene blant høytstående russiske personer det siste året.

Felles for flere av dem, er at de har ytret seg kritisk til krigføringen i Ukraina.

– Det er påfallende, og det kan skape frykt, sier OsloMet-forsker og Russland-ekspert Jørn Holm-Hansen til TV 2.

Han understreker likevel at det er uhyre vanskelig å knytte dødsfallene til russiske myndigheter på noen måte.

– At folk dør er ikke en stor nyhet, men de situasjonene vi nå ser, vekker oppmerksomhet, sier NUPI-forsker og Russland-ekspert Jakub Godzimirksi.

Forsvarstopp Marina Jankina er den siste i rekken blant høytstående russere som har dødd.

Forsvarstoppen Marina Jankina

Marina Jankina (58) var økonomisjef i Russlands vestlige militærdistrikt. Onsdag ble hun funnet død utenfor en høy bygning i St. Petersburg.

Undersøkelseskomiteen i Russland gransker dødsfallet, som skjedde under uklare omstendigheter. Bygningen skal ha vært Jankinas bopel.

Lokalavisen Fontanka skriver at etterforskerne ikke utelukker selvmord.

Pølsebaronen Pavel Antov

Grunnleggeren av en av Russlands største pølsemakerfirmaer, Pavel Antov, ble i slutten av desember funnet død på et luksushotell i India.

Antov var også politiker, og medlem av president Putins parti. I juli kritiserte han Russlands missilangrep mot Kyiv, og kalte det «terrorisme».

Han ba senere om unnskyldning for meldingen, og påstod at den var skrevet av noen andre.

Antov var på luksushotellet for å feire sin kommende 66-årsdag da han ble funnet død på bakken. Han skal ha falt fra et vindu i tredje etasje.

Indisk politi har sagt til TV-kanalen NDTV at de mistenker at han tok sitt eget liv etter at en venn av ham ble funnet død på samme hotell.

Oljetoppen Ravil Maganov

Ravil Maganov (67) var styreleder i Russlands nest største oljeselskap, Lukoil. Han døde i slutten av august 2022, etter det kilder hevder var et fall fra et sykehusvindu i Moskva.

Styret i Lukoil gikk i mars ut mot angrepet på Ukraina i en pressemelding.

«Vi ber om at den væpnede konflikten opphører snarest mulig og vil uttrykke vår ektefølte sympati for alle ofre», sto det i uttalelsen fra oljeselskapets styre den gang.

Maganovs dødsfall har blitt omtalt som et mulig selvmord.

Oljetoppen Aleksandr Subbotin

I starten av mai 2022 ble Aleksandr Subbotin, tidligere toppsjef i Lukoil, funnet død.

Han ble 43 år gammel, og ble ifølge det statlige russiske nyhetsbyrået Tass, funnet død i huset til en sjaman i byen Mytisjtsji.

Der skal han ha vært med ønske om å bli «kurert for fyllesyke», skriver The Brussels Times. Han skal ha fått en injeksjon, og dødsårsaken ble anslått å være hjertestans.

Falt fra yacht

Blant andre høytstående russere som har dødd under uklare omstendigheter er den Putin-allierte energitoppen Ivan Petsjorin (39), som skal ha falt over bord fra yachten sin, og druknet.

Oligarkene Sergej Protosenja og Vladislav Avajev ble begge funnet døde med én dags mellomrom, i henholdsvis Spania og Moskva.

Deres koner og døtre ble også funnet døde, og politiet har antatt at det dreier seg om drap og selvdrap.

Dette er noen av flere titalls «uvanlige» dødsfall i den russiske eliten.

– Mye spill bak kulissene

Dødsfallene har fått stor oppmerksomhet, og det spekuleres i om russiske myndigheter står bak, i et forsøk på å kvitte seg med kritikere eller andre som kan skade dem.

– Vi har sett at det russiske regimet har brukt tøffe virkemidler for å bli kvitt folk. At de prøver å ta livet av mennesker er en del av deres repertoar. Man skal ikke undervurdere det, sier Godzimirski.

Likevel tviler han sterkt på at det er sendt ut noen direkte drapsordre fra president Putin eller andre i regimet mot disse personene.



Flere av dødsfallene forklares som mulige selvmord.

– Russland er et stort land med 140 millioner mennesker, og som ifølge internasjonal statistikk ligger i toppen med tanke på selvmord, sier Godzimirski til TV 2.

Norge må regne med russiske cyberangrep mot olje- og gassanlegg, seier NUPI forskar Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Han mener imidlertid at myndighetene kan ha en mer indirekte finger med i spillet.

– Det finnes noen grensetilfeller. Noen har kanskje fått nyss om at de skal fjernes fra en stilling eller stilles for etterforskning. Det er mye spill bak kulissene som kan få folk til å ta den type dramatiske beslutninger, sier Godzimirski.

– De (myndighetene) kan bruke psykisk press uten å nødvendigvis sende dødsskvadroner.

Høy risiko å kritisere

Jørn Holm-Hansen kaller dødsfallene påfallende, og mener de kan skape frykt.

– Hvis man er veldig konspiratorisk, er det kanskje et forsøk fra de hemmelige tjenestene på å disiplinere eliten i Russland så den ikke sprekker, sier han til TV 2.

HØY RISIKO: OsloMet-forsker Jørn Holm-Hansen sier det er svært risikofylt å kritisere Russlands krigføring i Ukraina. Foto: Sonja Balci / OsloMet

Han understreker at han ikke har holdepunkter for å si at myndighetene står bak, men at risikoen ved å ytre seg kritisk til den russiske krigføringen er høy.

– Det er forbudt å rakke ned på det russiske militærapparatet, og den russiske stats representanter. Da risikerer man bøter eller fengsel, men noen vil kanskje hevde at det ikke er nok, sier Holm-Hansen.