Russland peker på Ukraina og kjent Putin-kritiker

En kjent militærblogger ble drept i et bombeangrep på en kafé i St. Petersburg. En ung russisk kvinne skal være pågrepet, og Russland hevder å ha bevis for Ukraina-innblanding.

Søndag gikk det av en eksplosjon av inne på en kafé i St. Petersburg i Russland.

– Én person ble drept i hendelsen. Han var militærkorrespondent Vladlen Tatarskij, sier det russiske innenriksdepartementet søndag kveld.

Helsedepartementet opplyser tidlig mandag morgen at totalt 32 personer ble såret, hvorav 24 er brakt til sykehus. Tilstanden beskrives som alvorlig for ti av ofrene.

Eksplosjonen ble forårsaket av en bombe, ifølge russiske etterforskere. Russiske nyhetsbyråer skriver at bomben var gjemt inne i en statuett som Tatarskij fikk overrakt på kafeen. Byråene siterer kilder i innenriksdepartementet og politiet på opplysningen.

ETTERFORSKER: Nødetatene er på stedet med store styrker ved kafeen i St. Petersburg. Foto: Anton Vaganov / Reuters

Militærblogger

Tatarskij egentlige navn var Maxim Fomin, skriver Sky News.

Han rapporterte fra fronten i Ukraina, og hadde mer enn 560.000 følgere på Telegram. Han var en tydelig støttespiller av Russlands krigføring i Ukraina.

Tatarskij beskrives som en av de mest innflytelsesrike blant de pro-russiske militærbloggern som ofte har bidratt med løpende rapportering – ofte kritisk – av Russlands krigføring i nabolandet.

Kvinne pågrepet

Eksplosjonen fant sted like etter klokka 18 på kafeen Street Food Bar No. 1.

Tatarskij satt ifølge russiske medier i et møte på kafeen da en kvinne ga ham en statuett som angivelig eksploderte. Videoer som sirkulerer på sosiale medier viser Tatarskij som tilsynelatende overrekkes statuetten før eksplosjonen fant sted.

Ifølge russiske myndigheter er en ung kvinne bosatt i St. Petersburg pågrepet. Denne kvinnen har tidligere vært arrestert i forbindelse med demonstrasjoner mot krigen i Ukraina og til støtte for den fengslede Putin-kritikeren Aleksej Navalnyj.

Russlands antiterrorkomité hevder mandag formiddag de har bevis for at ukrainske spesialtjenester var involvert i planleggingen av attentatet. Videre hevder de at ukrainerne samarbeidet med agenter knyttet til Navalnyjs politiske organisasjon.

Ingen har så langt tatt på seg skylden for den siste eksplosjonen. Den ukrainske presidentrådgiveren Mykhailo Podolyak har uttalt at Tatarskijs død er et resultat av konflikter og politisk maktkamp innad i Russland.

Store ødeleggelser

ARRANGEMENTET: Her snakker Vladlen Tatarskij til tilhørere på en kafé i St. Petersburg søndag, før han ble drept i eksplosjonen. Foto: AP / NTB

Kafeens tidligere eier var Jevgenij Prigozjin, ifølge nettstedet Fontanka. Han er grunnlegger av Wagner-gruppen, den private hæren som kjemper på russisk side i Ukraina

Kafeen ligger sentral i St. Petersburg ved gaten Universitetskaja, skriver avisa Kommersant.

En gruppe som kaller seg Cyber Front Z og beskriver seg selv i sosiale medier som «Russlands informasjonssoldater», sier de hadde leid kafeen for kvelden.

– Det var et terrorangrep. Vi innførte enkelte sikkerhetstiltak, men dessverre var det ikke nok, sier gruppa på Telegram.

Tatarskij skulle holde et innlegg under arrengementet, skriver AP.

Se bilder fra stedet i videoen under.

Bilder og video fra stedet viser store ødeleggelser inne i kafeen og at det ligger knust glass på gaten utenfor.

Bygningens fasade skal ha fått skader i eksplosjonen.

Målrettet angrep?

40 år gamle Tatarskij kom fra Donetsk fylke øst i Ukraina. Han skal ifølge ISW ha hatt tette bånd til Wagner-gruppen.

Tatarskij var blant flere hundre deltakere på en overdådig seremoni i presidentpalasset i Moskva i fjor høst. Det var her president Vladimir Putin erklærte at Russland annekterer fire delvis okkuperte fylker i Ukraina, i strid med folkeretten.

En video Tatarskij publiserte i fjor fra innsiden av Kreml, fikk spesielt stor oppmerksomhet. I videoen sa han ifølge BBC:

– Vi skal nedkjempe alle, vi skal drepe alle, vi skal rane alle som trengs. Akkurat slik som vi vil ha det.

Dersom Tatarskij ble drept i et målrettet angrep, er dette andre gang en person som knyttes til krigen i Ukraina, likvideres på russisk jord.

ÅSTEDET: Russiske etterforskere på åstedet i St. Petersburg søndag kveld. Foto: AP / NTB

I august i fjor ble den russiske redaktøren og analytikeren Darja Dugina, datter av en kjent høyrenasjonalist, drept i et bombeattentat like utenfor Moskva. Russland hevdet Ukraina står bak attentatet, noe ukrainerne benekter.