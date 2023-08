Russland melder om største ukrainske droneangrep siden krigen startet

EKSPLOSJON: Bildet skal vise svart røyk som stiger opp etter en eksplosjon i Pskov. Foto: Ostorozhno Novosti via AP/NTB

Russerne hevder at det er snakk om det største ukrainske droneangrepet siden Russlands fullskalainvasjon av nabolandet for halvannet år siden.

Droneangrepene har blant annet rettet seg mot en flyplass i Pskov-regionen vest i Russland. Der oppsto det en stor brann, ifølge guvernøren og lokale medier. Fire militære transportfly av typen II-76 ble skadd, ifølge det russiske nyhetsbyrået Tass.

All flytrafikk til og fra flyplassen er innstilt torsdag, slik at skadene kan vurderes i dagslys.

Seks regioner

Kreml hevder videre å ha skutt ned droner over regionene Orjol, Brjansk, Rjazan, Kaluga og Moskva. Ukrainske myndigheter pleier ikke å ta på seg ansvaret for angrep på russisk jord, og de har ikke kommentert de siste angrepene.

Russisk-innsatte myndigheter på den okkuperte Krim-halvøya melder onsdag morgen at de har kjempet tilbake et droneangrep mot havna i Sevastopol. De sier det er uklart hvor mange droner det er snakk om, og om de har påført skader.

Droneangrep mot Krim og russiske regioner har blitt mer og mer vanlig de siste månedene, med Moskva og grenseregioner som Brjansk blant de vanligste målene. Drivstofflagre og flyplasser har blitt rammet av angrep russiske myndigheter sier Ukraina står bak.

To drept i angrep mot Kyiv

To personer døde da de ble truffet av ruiner etter et rakettangrep mot Kyiv onsdag morgen. Angrepet beskriver som det største mot hovedstaden siden i vår.

– Som et resultat av at det falt ned vrakrester i Sjevtsjenkivskyj-distriktet, er det to døde, ifølge foreløpige meldinger, skriver Serhij Popko, som leder Kyivs militæradministrasjon på Telegram.

Ordfører Vitalij Klitsjko meldte tidligere at det var hørt eksplosjoner i hovedstaden og ba innbyggerne om å søke tilflukt i bomberom. Ifølge ham er flere bygninger skadd av vrakrester av nedskutte raketter.

Lokale myndigheter beskriver onsdagens angrep som det kraftigste mot Kyiv siden våren.

– Kyiv har ikke opplevd et så kraftig angrep siden våren. Til sammen ble mer enn 20 fiendtlige mål ødelagt av luftvernet, skriver byens militæradministrasjon på Telegram.