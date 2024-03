Russland innrømmer: – Vi er i krig

– Vi er i krig, sier pressetalsperson Dmitrij Peskov for Russlands president Vladimir Putin, ifølge det statlige ukebladet Argumenty i Fakty.

Det statskontrollerte nyhetsbyrået Tass har gjengitt uttalelsen.

Dette er den tydeligste innrømmelsen fra russiske myndigheter over at landet er i krig siden de invaderte Ukraina for litt over to år siden.

Frem til nå har Russland insistert på å kalle angrepskrigen for en «militær spesialoperasjon», og innbyggere som kaller den noe annet, blir straffeforfulgt.

NYE ANGREP: Bare timer før Dmitrij Peskovs uttalelse, gjennomførte Russland et storstilt rakett- og droneangrep mot blant annet Ukrainas energiforsyning. Her får en såret ukrainsk mann behandling av Nasjonalpolitiet og en frivillig i Ukrainsk Røde Kors etter at et boligområde ble truffet av russiske missiler i Zaporizjzja-regionen. Foto: National Police of Ukraine / AFP

Russland har tidligere anklaget Vesten for å føre krig mot dem. Det gjenar Peskov nå og gir som grunnlag for at landet er i krig.

– Ja, det begynte med en militær spesialoperasjon, sier han, og fortsetter:

– Men så fort denne gruppen ble opprettet, da det kollektive Vesten ble en deltaker på Ukrainas side, så ble dette en krig for oss. Jeg er overbevist om dette, og alle andre bør forstå det samme, for sin interne mobilisering.

Vil «frigjøre» regioner

Peskov hevder også at russiske myndigheter trenger «frigjøre» sine «nye regioner» for å trygge innbyggere der, skriver nyhetsbyrået NTB.

Han viser til de fire ukrainske regionene i sørøst som Russland i 2022 annekterte og proklamerte som russisk område.

Regjeringen i Kyiv sier at annekteringen er en ulovlig tilraning av territorium og at kampene ikke vil ta slutt før alle russiske soldater er fordrevet fra ukrainsk område.

– Går ikke bra

TV 2 har snakket med professor Tormod Heier ved Forsvarets høyskole om Peskovs endrede betegnelse på krigen i Ukraina.

– Det er et utrykk for at krigen i Ukraina ikke går så veldig bra for Russland, mener han og presiser:

- Jeg ser først og fremst på dette som et russisk svakhetstegn, hvor de ser seg tvunget til å eskalere ordbruken for å prøve og true med at Ukraina-krigen kan eskalere og trekke Vesten inn i en krig med Russland. Det trengte ikke Russland å si om de ikke var tvunget til det og det tyder på problemer internt i krigen.