Russland hevder å ha full kontroll over Bakhmut

Russiske styrker har tatt kontroll over den ukrainske byen Bakhmut, hevder det russiske forsvarsdepartementet.

MOTSTRIDENDE MELDINGER: Lederen for Wagner-gruppen hevder allerede lørdag ettermiddag at hele Bakhmut nå kontrolleres av russerne. Det benekter Ukraina. Foto: Wagner-gruppen / Telegram

Uttalelsen kom kort tid etter klokken 23 lørdag kveld norsk tid.

– Som et resultat av innsatsen fra Wagner-gruppen, med støtte av artilleri og luftvåpen fra de sørlige styrkene, er frigjøringen av Bakhmut fullført, skriver de på forsvarsdepartementet på Telegram.

Tidligere lørdag hevdet lederen av leiesoldatgruppen Wagner, Jevgenij Prigozjin, at de hadde tatt kontroll over byen.

I en seks minutter lang video, publisert på meldingstjenesten Telegram, ser man Prigozjin som holder oppe det russiske flagget.



– I dag, klokka 12, ble Bakhmut fullstendig erobret. Vi tok hele byen, hus for hus, sier Prigozjin ifølge NTB.



Blir motsagt

«Hans triumferende kunngjøring er en lang tirade om hvordan (forsvarsminister) Sergej Sjoigu og (generalstabssjef) Valerij Gerasimov ikke var til noen hjelp og at Wagner gjorde det for det meste alene», skriver imidlertid Financial Times' Russland-korrespondent Max Seddon på Twitter.



Påstanden om at Bakhmut har falt, er heller ikke bekreftet av uavhengige kilder eller myndigheter.

En talsperson for det ukrainske forsvaret sier tvert imot at Wagner ikke har tatt kontroll over Bakhmut.



– Jeg snakket nettopp på telefon med Sergej Tsjerevatij, som er militær talsperson for Ukrainas østre distrikt. Han sier at selv om russiske styrker kontrollerer det meste av Bakhmut, pågår det kamper på Tsjaikovskoho-gaten og en håndfull kvartaler i vest og nordvest, og Wagner har ikke etablert full kontroll, skriver Ukraina-korrespondent Christopher Miller på Twitter.



– Situasjonen er kritisk



Ukrainas viseforsvarsminister Hanna Maliar sier på Telegram at situasjonen er kritisk.



– Tunge kamper i Bakhmut. Situasjonen er kritisk. Samtidig opprettholder våre tropper forsvaret i «Litak»-området, skriver Maliar.

Ifølge Maliar har de ukrainske styrkene fortsatt kontroll over enkelte industri- og infrastrukturanlegg.

Så sent som natt til fredag uttalte også Prigozjin at en snarlig erobring av Bakhmut var usannsynlig, skriver NTB.



Nå hevder altså Prigozjin at Bakhmut er erobert. Han sier samtidig at Wagner-gruppen skal trekke seg ut fra Bakhmut fra 25. mai, ifølge Reuters.