Russland har mobilisert 500.000 soldater

Russland skal også ha over 320.00 soldater i Ukraina nå – dobbelt så mange som da de invaderte landet.

Den ukrainske forsvarsministeren Oleksij Reznikov møtte tirsdag den franske forsvarsministeren i Paris.

Onsdag sier han til den franske TV-kanalen BFM at Ukraina mener Russland nå forbereder et storstilt angrep rundt 24. februar – årsdagen for den russiske invasjonen.

– Vi undervurderer ikke fienden vår, uttaler han og anslår at de russiske styrkene allerede har mobilisert 500.000 nye soldater til krigen.

I høst avsluttet Putin offisielt den såkalte delvise mobiliseringen som skulle bringe rundt 300.000 nye russiske soldater til fronten.

– Offisielt kunngjorde de 300.000, men når vi ser styrkene ved grensene, er det ifølge våre anslag langt flere, sier Reznikov til kanalen.

Antallet er ikke bekreftet fra russisk side.

Skal ha doblet styrkene

Den amerikanske storavisen New York Times skriver onsdag at Russland siden sist måned, på stødig vis har økt antall soldater i Ukraina.

De viser til et anslag fra ukrainsk etterretning som sier at det nå er mer enn 320.000 russiske soldater i Ukraina – omtrent dobbelt så mange som Russlands opprinnelige invasjonsstyrke.

Venter nye offensiver

Onsdag kveld meldte også den ukrainske generalstaben at Russland aktivt gjennomfører rekognosering for å forberede en offensiv i flere retninger i Donetsk.

Det skriver de på sine Facebook-sider.

– Til tross for tunge tap, fortsetter de å forsøke offensive handlinger i Lyman-, Bakhmut-, Adiivka- og Novopavlivka-retningene i fylket Donetsk i Donbas-regionen.

De skriver også at både i Lyman-området og rundt Bakhmut at russiske styrker nylig har skutt med artilleri mot områder med bosetninger.

Slik ser frontlinjen ut i Ukraina nå:

Foto: Jørgen Herland/TV 2

Det er meldt om lite bevegelse i frontlinjene siden russiske styrker erobret den lille byen Soledar, som ligger utenfor den større og strategisk viktigere byen Bakhmut.

Tirsdag kveld sa lederen for Ukrainas nasjonale sikkerhetsråd, Oleksij Danilov, Ukraina nå forbereder seg på en stor eskalering av krigen fra russisk side.

Han sier at han frykter at det kan komme nye, og mer brutale angrep fra Vladimir Putin når det nærmer seg årsdagen for invasjonen, 24. februar.