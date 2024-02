Russiske fengselsmyndigheter: Aleksej Navalnyj er død

Den russiske juristen og opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj er død, ifølge russiske fengselsmyndigheter, melder Reuters fredag ettermiddag.

Det er fengselsmyndighetene i regionen Jamal-Nenets, hvor Navalnyj har sittet fengslet, som kunngjør at han er død.

Ikke bekreftet

De skriver at Navalnyj døde etter å ha mistet bevisstheten under en spasertur fredag.

Dødsårsaken er i ferd med å fastlås, skriver fengselet. Krem sier de ikke har noen informasjon om dødsårsaken.

Navalnyjs talsperson sier de ikke har fått bekreftelse om dødsfallet.

Putin er informert om Navalnyjs død, sier Kremls pressesekretær Dmitrij Peskov, ifølge det russiske nyhetsbyrået TASS.



Navalnyj var den mest profilerte Putin-kritikeren da han i august 2020 ble forgiftet. Han returnerte til Russland etter behandling i Tyskland og ble da pågrepet.

– Dypt tragisk

Utenriksminister Espen Barth Eide kommenterer dødsfallet:

– Dette er en dypt tragisk nyhet og en trist dag for demokratiet. Navalnyj var en politisk fange som døde i russisk fengsel og det betyr at russiske myndigheter bærer et stort ansvar, sier han til TV 2.

