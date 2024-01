Russisk militærfly styrtet – hevder 65 krigsfanger var om bord

Saken oppdateres

Et militært transportfly av typen Il-76 har styrtet i regionen Belgorod, opplyser forsvarsdepartementet i Russland.

Russland hevder 65 ukrainske krigsfanger var om bord, i tillegg til seks besetningsmedlemmer og tre andre personer. Alle om bord er døde, ifølge guvernør Vjatsjeslav Gladkov i Belgorod.

Informasjonen om krigsfangene er ikke bekreftet fra andre hold. Krigsfanger i Russland transporteres normalt ikke med fly, men med tog.

Tause i Ukraina

Andrei Kartapolov, leder av den russiske statsdumaens forsvarskomité, sier flyet ble skutt ned av tre ukrainske missiler.



Ukraina har foreløpig ikke kommentert saken utad, men ifølge det statlige nyhetsbyrået Ukrinforms kilder i forsvaret, bar det russiske flyet luftvernmissiler av typen S-300, en missiltype som har blitt brukt til massiv beskytning av ukrainske grenseregioner.

Den ukrainske avisen Pravda skrev først at Ukrainas luftforsvar hadde bekreftet at de sto bak nedskytingen. Pravda har senere fjernet denne opplysningen. De skriver som Ukrinform at flyet var lastet med S-300-missiler.

Flammehav

Videoer delt av russiske kanaler i sosiale medier viser et fly som går ned, og et voldsomt flammehav som stiger opp fra stedet.

TV 2 har stedsverifisert videoen og kan slå fast at den er tatt i Yablonovo cirka 70 kilometer unna byen Belgorod.

I videoen er det en synlig røyksøyle som kan tyde på luftvernraketter har truffet flyet. I tillegg kan man skimte deler som ramler av flyet på vei ned. Dette tyder på at flyet er skutt ned, og at det ikke skyldes en ulykke.

Det store spenningsmomentet blir om man greier å avklare om de russiske opplysningene om 65 ukrainske krigsfanger stemmer eller ikke.

RØYKSKY: Kraftig røyk steg onsdag formiddag opp fra havaristedet. Foto: Validated UGC video via AP

Grenseregion

Belgorod-guvernør Gladkov sier flyet landet på et jorde nær et befolket område. Hendelsen skal ha skjedd klokken 09.00 norsk tid.



Nødetetatene og etterforskere jobber på stedet, skrier Ria. Det er også en undersøkelseskommisjon fra landets luftforsvar.

Belgorod-regionen ligger på grensen til Ukraina, og har vært hyppigst rammet i de tilfellene Ukraina har beskutt russisk territorium.

Rundt samme tid som flykrasjet skal ha funnet sted, ble det ifølge Ria utsendt et missilvarsel til innbyggerne i Belgorod. Innbyggerne ble bedt om å holde seg hjemme og ikke gå nær vinduer.