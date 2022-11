Russer dømt til 120 dager for droneflyging

Mannen er dømt for å ha overtrådt sanksjonsforskriften § 19 første ledd som lyder:

Det er forbudt for alle luftfartøyer som drives av russiske luftfartsselskaper, herunder som markedsansvarlig transportør i avtaler om felles rutenummer eller reservasjon av kapasitet, eller for russiskregistrerte luftfartøyer, eller for ikke-russiskregistrerte luftfartøyer som eies, leies eller på annen måte kontrolleres av russiske fysiske eller juridiske personer å lande på, ta av fra eller fly over Norges territorium. Luftfartøyet kan om nødvendig hindres i å forlate landingsplassen.

Overtredelse av forskriften straffes med bøter eller fengsel inntil tre år eller begge deler, jf. sanksjonsloven § 4 første ledd jf. § 2.