Rundt 100 er isolert etter massivt jordskred i Flatanger

Se video av det enorme jordskredet her.

Fredag ettermiddag gikk et stort jordskred over en vei i Flatanger i Trøndelag. Skredet gjør at det nå er rundt hundre personer i grendene der som er isolert fra omverdenen.

Politiet meldte første gang om skredet klokka 13.40.

Jordskredet gikk over fylkesvei 6928. Ingen personer ble skadd som følge av skredet.

Stor dramatikk

Ordfører Olav Jørgen Bjørkås (Sp) er en av dem som nå er evakuert.

– De beste bildene fikk jeg se nå via dere, sier Bjørkås til TV 2 fredag kveld.

– Vi ser hvor stor dramatikk det er i bildene. Det er store mengder med leirmasse som renner over veien. Vi er veldig glad for at ingen ble tatt av raset, legger han til.

Foto: Ove Magne Ribsskog/ Flatangernytt

I løpet av morgendagen regner han med å få bedre oversikt over hvor stor jobb det blir å rydde opp her.

– Hadde du kommet borti dette, hadde det gått gærent. Det er bra at dem som oppdaget dette, kom seg unna, konstaterer ordføreren.

Han har ikke sett raset med egne øyne ennå.

Foto: Ove Magne Ribsskog/ Flatangernytt

Uvisst når veien kan åpnes

Utrykningsleder Svein Hågensen ved Namsos brannvesen anslår overfor Adresseavisen at skredet er 300 meter langt og 40 meter bredt.

Veien kommer ikke til å bli åpnet igjen i løpet av fredagen, opplyser vegtrafikksentralen.

Bildene viser tydelig at det er mye arbeid som skal gjøres før veien blir kjørbar igjen.



– Ja, jeg vil ikke gjette noe om når den blir kjørbar. Det ser forferdelig ut. Det kan godt hende at det blir etter helgen, sier Bjørkås.