Røykutvikling i fly: – Det var flere som gråt

110 Vest opplyser at nødetatene rykker ut etter melding om et fly med problemer på vei inn til Flesland lufthavn i Bergen.

– Widerøe-maskinen var på vei fra Bergen til Kristiansand. Det har vært røykutvikling i cockpit, opplyser pressevakt Helene W Jensen i Avinor til TV 2.

Klokken 17.50 landet flyet. Data fra FlightRadar viser at flyet kom så langt sør som Hagesund, før det måtte snu.

Flyet tok av klokken 17.21. Det landet ved 18-tiden trygt i Bergen, men det skal fortsatt ryke fra en av motorene.



– Røyk fra en motor

– Flesland har aktivert full beredskap etter at et innkommende fly fra Widerøe rapporterte tekniske problemer med én av de to motorer. Flyet har nå trygt landet, men det observeres røyk fra en motor, sier HRS Sør-Norge, Avinor overtar koordineringen lokalt.

Det ble oppdaget røyk i en av to motorer da de var øst for Karmøy, opplyser redningsleder Andreas Ingsøy ved Hovedredningssentralen.

– De snudde og returnerte til Flesland. Hovedredningssentralen satte full beredskap. Det er fortsatt observert røyk fra motoren. Passasjerene evakueres ut av flyet, sier Ingsøy til TV 2 klokken 18.10.



– Nødetatene begynner å kalle tilbake ressursene sine, og det er Avinor som tar over situasjonen nå, forteller han videre.



– Flere var nervøse

– Vi er kjent med røykutvikling i kabinen. 54 passasjerer om bord, og det landet for noen minutter siden, sier pressevakt Catharina Solli i Widerøe til TV 2.

I tillegg var det fire i personer i besetningen, opplyser hun. Hun kan bekrefte at flyet skrudde av motoren. Solli forteller at det opplevdes som en dramatisk hendelse for passasjerene.

– Flere var nervøse, og det var flere som gråt, har vi blitt fortalt, så det var nok en ubehagelig opplevelse for flere om bord.

Solli sier at passasjerene nå skal ha en debrief med kapteinen etter at de ble evakuert.

– Klokken 17.41 fikk vi beskjed om at et fly hadde sendt ut nødsignal. Flyet var på vei til Kjevik fra Bergen og måtte snu, sier operasjonsleder Stein Rune Halleraker i politiet.

Satte full beredskap

– Vi satte full beredskap, men flyet landet trygt på Flesland klokken 17.53. Det er ingen visuelle skader på flyet. Og ingen passasjerer er fysisk skade, sier Halleraker.

De 58 om bord er nå tatt hånd om av helse, selv om ingen er skadet.



– Normal prosedyre er at kaptein på flyet har en debrief med passasjerene i etterkant og forklarer hva som har skjedd, og så blir passasjerene booket om til senere avganger, fortsetter hun.

Pressevakt Solli i Widerøe sa først at hun ikke hadde hørt noe om motorproblemer om bord, og at de bare har fått opplysninger om røykutvikling.