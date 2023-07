Rødt-leder Bjørnar Moxnes sykemeldt

Partiet vil holde et ekstraordinært landsstyremøte mandag kveld.

Rødts partileder Bjørnar Moxnes er sykemeldt. Det opplyser partiet til TV 2.

Moxnes har vært i hardt vær etter at han tidligere i juni tok med seg et par Hugo Boss-solbriller ut av en butikk på Gardermoen uten å betale for seg.

Rødt opplyser ifølge NRK også at det vil bli holdt et ekstraordinært landsstyremøte klokken 19.30 mandag. Her vil medlemmer av partiet bli orientert om sykemeldingen.

– Håper det går bra med ham

TV 2 har mandag kveld vært i kontakt med flere sentrale Rødt-medlemmer som sier at de ikke vet noe særlig om hva som konkret skal diskuteres.

– Jeg håper at det går bra med Bjørnar for vi er glad i ham og håper han kan gjøre en god jobb fremover, sier sentralstyremedlem Ragnhild Kvifte til TV 2 mandag kveld.



Rødt-nestleder Marie Sneve Martinussen vil møte pressen klokken 20.45.



Endret forklaring

Moxnes har siden saken kom ut, endret sin forklaring flere ganger. Han har også betalt for solbrillene samt for et forelegg han fikk utstedt på stedet.

Han har imidlertid innrømmet at han tok med seg solbrillene ut av butikken uten å betale for seg og at han, da han oppdaget at han hadde tatt dem med seg, rev av lappen og la dem i bagasjen sin.



Partilederen har også seg flat og unnskyldte til «alle som er involverte».

– Menneskelig

Flere Rødt-profiler slår nå ring rundt Moxnes, inkludert nestleder Marie Sneve Martinussen, Mimir Kristjánsson og Sofie Marhaug.

Liv Müller Smith-Sivertsen er leder i Rød Ungdom. Mandag kveld sier hun til TV 2 hun fremdeles har tillit til Moxnes som partileder.



Nestleder Martinussen har tidligere sagt til TV 2 at partilederen har hennes fulle tillit.

– Bjørnar har gjort noe dumt og har håndtert det dårlig, det tror jeg alle skjønner, sa hun lørdag.

NESTLEDER: Marie Sneve Martinussen. Foto: Oskar Hammer Garrod / TV 2

– Men det må være lov å gjøre feil, det er helt menneskelig. Etter Bjørnars elleve år som solid og stødig partileder, skal det mer til for å rokke ved min tillit altså.

Bilder viser hendelsesforløp

TV 2 har fått innsyn i politidokumentene som ligger til grunn for straffesaken mot den profilerte politikeren.



De inneholder blant annet bilder fra overvåkningskameraer på butikken, som viser deler av hendelsesforløpet.

TV 2 er i besittelse av bildene, men påtalemyndigheten har lagt ned pålegg om at de ikke publiseres.

Bildene er ikke tidfestet. TV 2 er dermed ikke kjent med tidsintervallene mellom hvert enkelt bilde.



Dette viser bildene: Bilde 1: Moxnes tar et par solbriller med høyre hånd, fra en glasshylle i solbrilleseksjonen på taxfree-butikken. Bilde 2: Moxnes flytter brillene i retning bagasjetrallen han har med seg. Bilde 3: Moxnes legger brillene i en kurv som henger på bagasjetrallen. Bilde 4: Moxnes løfter brillene opp av kurven med venstre hånd. Bilde 5: Med venstre hånd flytter han brillene i retning av venstre jakkelomme. Bilde 6: Moxnes legger brillene i venstre jakkelomme. Bilde 7: Moxnes beveger seg forbi hyllen med solbriller igjen. Bilde 8: Moxnes ser ut til å bevege seg vekk fra hyllen med solbriller. Bilde 9: Moxnes forlater butikken. Kilde: Politidokumentene i den avsluttede straffesaken mot Bjørnar Moxnes.

Moxnes selv har imidlertid samtykket til at TV 2 publiserer bildene fra Gardermoen.

– Ja, jeg vil bidra til åpenhet. Selv om overvåkingsbilder sikkert kan se litt mer suspekte ut, er min oppfatning at de vil bekrefte forløpet som jeg har forklart det, uttalte Moxnes til TV 2 mandag ettermiddag