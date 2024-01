Rødt farevarsel for vind – ekstremværet «Ingunn» kommer

Onsdag er det ventet at ekstremværet «Ingunn» skal treffe store deler av kysten. Skoler stenges, luker skalkes og folk bør holde seg inne.

Meteorologisk institutt har sendt ut rødt farevarsel for ekstremt kraftige vindkast i Nordfjord og ytre strøk av Møre og Romsdal, samt deler av Trøndelag og Helgeland onsdag.

«Ingunn» kan bli heftig



Alle videregående skoler i Møre og Romsdal holder stengt under ekstremværet. Meteorisk Institutt har vært tydelige om at «Ingunn» kan bli heftig, der vindkastene lokalt kan komme opp i hele 50 meter per sekund.

– Vi har sendt ut et ekstremvarsel om kraftig vind, fra Stad til Helgeland, det er ganske store kyststrekning som kommer til å få ekstremt kraftige vindkast, forteller vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt, Geir Ottar Fagerlid, til TV 2.

Farevarselet gjelder i Nordfjord og Møre og Romsdal fra onsdag klokken 12, mens farevarselet for Trøndelag og Helgeland gjelder fra onsdag kveld klokken 19.



UVÆR: Slik s det ut i Bodø mandag. Foto: Roy-Arne Salater / TV 2

– Kan komme fykende

Meteorologen forteller at det er sjeldent de sender ut ekstremvarsel, og at man for Midt-Norge sin del må tilbake til 2018, sist gang det skjedde.

Varselet er ikke noe meteorologene tar lett på, og det bør heller ikke du.

– Vi anbefaler ikke å gå ut når man har ekstremvær, da kan det komme ting fykende. Det er mange som vil oppsøke det, men vi anbefaler ikke å gå ut. Vi anbefaler folk å holde seg innendørs og ta livet med ro, sier Fagerlid og legger til:

– Man må også være forberedt på den del konsekvenser, strømbrudd, stengte veier og trefall.

Ingunn vil stå på som mest onsdag kveld, før hun løyer, men det betyr ikke at det er godvær i sikte fra torsdag av.

– Det et lite sekundert lavtrykk i bakkant av Ingunn som kan lage en god del utfordringer torsdag morgen. Det kommer også lyn og torden, haggelbyger og snø. Det blir ufyselig vær, forteller Fagerlid.

– Skalk lukene!

Før «Ingunn» gjør sitt inntog er det ventet mer ruskevær nord i landet.

Natt til onsdag er det ventet mye regn i deler av Nordland – enkelte steder kan det komme 50–60 millimeter på 12 timer, melder Meteorologisk institutt på X.

– Skalk lukene! skriver de.



Varselet gjelder til onsdag formiddag.

Varsler betydelig skredfare

Og med ekstremværet «Ingunn» kommer det også skredfare i Nordland og Troms.

Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) varsler at det er ventet stor og betydelig snøskredfare. Det er også fare for jordskred, sørpeskred og flomskred på gult og oransje nivå.

I en pressemelding opplyser NVE at et snøskred kan løsne av seg selv og nå langt. Jo mer nedbør som kommer, jo større er sannsynligheten for at det vil gå store snøskred.

SKREDFARE: Det er sendt ut flere farevarsler for skred. Foto: Norges vassdrag- og energidirektorat

– Vi oppfordrer kommuner og beredskapsaktører til å sette seg godt inn i detaljene i snøskredvarselet og vurdere behovet for tiltak, sier vaktleder hos snøskredvarslingen i NVE Solveig Kosberg.



Det er også sendt ut oransje nivå på farevarselet for sørpeskred.

– Dette betyr at de forventer at det vil gå flere skred, og at noen kan få store konsekvenser, sier Guro Skogen Grøndalen som er jordskredvakt i NVE.

Fremkommeligheten kan bli redusert, sier hun.

Sørpeskred kan løses ut i relativt slakt terreng og i bakkeløp, skriver NVE. Slike skred har lang rekkevidde og kan gå ned i dalbunnen, selv om det løses ut høyt i terrenget.

Kraftige vindkast

Meteorologisk institutt oppjusterer også vindkastvarselet i Nord-Norge.

– Vi venter lokalt kraftige vindkast på 30 til 35 meter per sekund fra sørvest, skriver de på X.

Langs kysten varsler meteorologene sterk storm med vindkast på 35 til 42 meter per sekund. Samtidig ventes det snøfokk på fjellovergangene.

Farevarselet gjelder fra tirsdag kveld. Vinden vil gradvis minke onsdag.