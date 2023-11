Røde Kors om krigen på Gaza: – Aldri sett skadde og døde i dette omfanget

– Det er svært vanskelig å finne de riktige ordene for å forklare den ubeskrivelige lidelsen, sier generaldirektør for Den internasjonale Røde Kors-komiteen, Robert Mardini i intervju med TV 2 fredag.

Han sier tidligere konflikt ikke på Gaza kan sammenlignes med dagens krig.

– Når det gjelder nivået av ødeleggelser, fordrivelser, død og desperasjon, sier legene at de aldri har sett skadde og døde i dette omfanget før. Dette ved sykehus som også tidligere har tatt i mot skadde, sier Røde Kors-sjefen.

Han minner om at partene i konflikten har ansvar for at kritiske tjenester er tilgjengelige for de sivile, og sier Røde Kors er i dialog med både Israel og Hamas.

Mobillys på operasjonsrommet

Videre beskriver Mardini hvordan helsepersonell på Gazastripen mangler bedøvelse og strøm når de opererer på skadde i krigssonen.

– Av og til bruker legene mobilene sine bare for å ha lys, beskriver han.

Han forteller at det hjelper å få inn nye lag med helsearbeidere og humanitære forsyninger.

BÅRE: En skadet person rulles inn på al-Shifa-sykehuset i Gaza fredag. Foto: REUTERS/Mohammed Al-Masri/File Photo

– Men det er fortsatt ikke nok. Den store utfordringen for sykehusene er strøm. Sykehus uten strøm, vil bli om til likhus, slår Mardini fast.

Og mens vilkårene er vanskelige for leger og kirurger, er i tillegg sanitærforholdene kritiske – det samme er mangelen på vann og mat.

– Vitnesbyrdene fra Gaza er fryktelige, og de gir en følelse av omfanget av død og lidelse der, fortsetter Mardini.

Takker Norge

Mardini har møtt den norske regjeringen og UD mens han har vært i Oslo de siste par dagene.

– Jeg har uttrykt vår takknemlighet for den veldig sterke støtten fra Norge, både som en partner gjennom Genéve-konvensjonen og i landets humanitære støtte i Israel-Palestina og i Ukraina, sier han.

SVEITS: Robert Mardini i Røde Kors er i Oslo fredag. Her et arkivbilde fra hovedkontoret i Genéve i september. Foto: REUTERS/DENIS BALIBOUSE

– Og, like viktig, i de mange væpnede konfliktene som driver lidelser og fordrivelser rundt om i verden. Norge tar en veldig viktig lederrolle i disse spørsmålene, sier Røde Kors-lederen videre.

– Frykter du at konflikten i Gaza kan eskalere videre?

– Det vil jeg ikke spekulere i. Det jeg kan si er at vi vet krigens kostnader. Vi vet konsekvensene det vil ha om krigen spres og blir regional. Derfor vektlegger vi overfor partene i konflikten om å gjøre alt de kan for å unngå at konflikten spres seg videre fra Israel, Gaza og Vestbredden. Og om å bruke politisk innflytelse for å deeskalere og stanse krigen, svarer Mardini.