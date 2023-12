Risikerer tre års fengsel for utroskap

Den danske diamanthandlerdatteren og realitykjendisen Elvira Pitzner er pågrepet for utroskap i Dubai. Det bekrefter moren hennes på Instagram.

Elvira Pitzner og mannen hun var på ferie med, Morada Hadda, er varetektsfengslet frem til 7. desember. Da skal de fremstilles for en dommer. Det skriver danske BT.

Moren gikk ut på Instagram

– Saken bunner i anklager fra hennes ekskjæreste som bor i Dubai, der det er andre regler for kvinners rettigheter enn i Danmark, opplyser diamanthandler og realitykjendis Katerina Pitzner til sine følgere.

Elvira Pitzner har vært mye omtalt i danske medier siden hun i 2019 ble kjent i realityprogrammet «Pigerne». I programmet «Diamantfamilien» ble danskene kjent med både moren og søstrene, og i 2020 ble hun aktuell med programmet «Bare Elvira».

Samtidig har danskene fulgt med på diamantarvingens turbulente kjærlighetsliv gjennom flere år. Det er forholdet til den iranskfødte bokseren Milad Saadati som har skapt det ene problemet etter det andre, og nå kan det altså ende i fengsel i De forente arabiske emirater.

Familien har ikke lagt skjul på at de mislikte forholdet datteren hadde til Saadati.

– Vi har prøvd og slukt kameler, men nei. Nå er det ute, og jeg står faem meg ved det, sa diamanthandlermoren i en episode av serien.

I sommer ble det brudd mellom de to, men dessverre for Pitzner var de gift etter islamsk lov. Dermed er det å regne som utroskap dersom det føres bevis for at Pitzner har vært mer enn gode venner med Hadda på ferien i Dubai.

Har «rævkjørt ham»

BT har sett ekteskapskontrakten mellom Pitzner og hennes tidligere kjæreste Milad Saadati, og den er underskrevet i 2021. I De forente arabiske emirater innebærer det at man under artikkel 365 kan anklages og dømmes for utroskap.

Siden bruddet har de ligget «i krig», fordi Saadati mener hun og familien hennes har «rævkjørt ham». Det sa han til dansk Se og Hør i august.

Da Pitzner var på ferie med Mortada Hadda, valgte Saadati å anmelde dem for utroskap.

Hadda er heller ingen hvem som helst. Han er kjent som mannen bak Midtøstens største datingsidé med over 20 millioner brukere, og ifølge Euroman er han god for et tresifret millionbeløp. Også han er innbrakt til politiet og må avgi forklaring.

Risikerer tre års fengsel

Politiet i Dubai har bekreftet til BT at saken etterforskes. Elvira Ptitzner og Mortada Haddad tilbakeholdes i sju dager. Ifølge avisen risikerer hun minimum ett års fengsel. Straffen kan også bli så høy som tre år, forklarer islamforsker Jesper Petersen ved Lund Universitet til BT.

Saker av denne typen ender bare i domfellelse hvis bevisene er helt klare, sier Jespersen til avisen. Blant annet krevet det ofte at et uavhengig vitne skal ha sett selve akten for at noen skal bli dømt.

Jespersen har sett flere lignende saker.

- Det er mer utbredt enn de fleste tror. Man ser dessverre at etnisk danske kvinner tror at islamske ekteskap de inngår ikke er ekte. Det er de altså. Og det å ha sex utenfor ekteskapet er straffbart, understreker han.

