Ringte feil Anne Holt: – Falskt intervju

Forfatter Anne Holt er ikke blid etter at Klassekampen lørdag trykket et intervju med en de påsto var henne. – Hun hadde ringt et nummer til en eller annen Anne Holt.

Forfatter Anne Holt skriver på sin Facebook-profil lørdag at hun er «fly, hoppende, knusende, drepende forbanna».

Årsaken er at Klassekampen har trykket et intervju med Anne Holt – men ikke henne selv.

– I dag har Klassekampen trykket et falskt intervju av meg, skriver hun, og lister opp:



Journalisten har aldri snakket med henne. Opplysningene i artikkelen er gale. Hun blir fritt sitert med sitatstrek og det hele om ting hun «ikke mener, ikke tenker og aldri har gitt uttrykk for».

– Blant annet får jeg komme med et rent dødsønske, skriver hun, tilsynelatende svært oppgitt.

BLEMME: Klassekampen intervjuet en annen Anne Holt enn det avisen hadde tiltenkt. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Klassekampens artikkel tar utgangspunkt i at Telenor skal begynne å kreve betaling for e-posttjenesten online.no.

Holt avviser også at hun har et negativt forhold til den digitale verden. Og stusser over at journalisten har trodd at slike holdninger kom fra en «64 år gammel forfatter og aktiv samfunnsdebattant».

– Jeg har ofte vært sintere enn jeg er nå. Men jeg har aldri noen gang vært så sint på egne vegne som dette. Jeg er fly, hoppende, knusende, drepende forbanna.

Forfatteren sier til TV 2 at hun ikke ønsker å kommentere saken ytterligere:

– Jeg sitter i helgen og leser igjennom et manus som skal leveres i morgen kveld. Har allerede mistet for mye tid, skriver hun på SMS.

Klassekampen: – Dritflaut

TV 2 har ringt Klassekampens redaktør Mari Skurdal, og for sikkerhets skyld spurt om det faktisk er Klassekampens redaktør vi snakker med:

– Det har ingen andre spurt om, faktisk. Du er den fjerde som ringer, ler Skurdal.

– Hva tenker du om det som har skjedd?

– Nei, jeg tenker bare at det er dritflaut og en påminnelse om at vi alltid må stille det spørsmålet du startet med. Det er veldig viktig, sier redaktøren.

BEKLAGER: Klassekampens redaktør Mari Skurdal Foto: Heiko Junge / NTB

– Som oftest ville dette blitt avslørt i løpet av et intervju, men i og med at dette handlet om dette rare online.no-fenomenet, og hun som ble oppringt, har jo en online.no-adresse, ble det ikke det. Hun hadde sterke meninger om dette. Hun ville nok ikke svart like friskt hvis vi spurte om litteratur, jus eller krim.

Klassekampen visste ikke om fadesen før forfatteren Anne Holt la ut posten på Facebook i 14.00-tiden lørdag.

– Ikke i det hele tatt. Det var jo veldig friske sitater i saken, men både journalisten og redaktøren tenkte at Anne Holt er kjent for å være frisk, sier Skurdal.

Redaktøren har snakket med både Anne Holt og Anne Holt, og beklaget blemmen.

Den andre Anne Holt har forklart at hun ikke var klar over at hun ble intervjuet som krimforfatter, og at hun ikke har prøvd å lure avisen, opplyser Skurdal til VG.



DEN «EKTE» ANNE HOLT: Anne Holt fotografert i 2015 i forbindelse med lanseringen av boken «Offline». Foto: Ole Gunnar Onsøien / NTB

Dette er sitatene hun avviser:

Klassekampens artikkel handlet om at Telenor vil begynne å ta seg betalt for å opprettholde mailadresser med endingen @online.no. Anne Holt hadde angivelig en slik.

Dette er sitatene Klassekampen har sitert en annen Anne Holt på:

Da Klassekampen slår på tråden til krimforfatter og advokat Anne Holt, avkrefter hun at e-posten hennes er i bruk. Ja, hun har faktisk gitt opp all form for digital kommunikasjon med omverdenen.



– Jeg er ikke i den verdenen der. Hver gang jeg går inn på den, skjer det noe gæli’. Jeg får piggene ut av å logge inn. Jeg ser ut som et pinnsvin snart, sier krimforfatteren og politikeren.

STERKE MENINGER: Anne Holt legger ingenting imellom i intervjuet. Men det er altså ikke forfatteren Anne Holt som uttaler seg, selv om Klassekampen tilskriver henne disse sitatene Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Intervjuet fortsetter:

– Det kan ikke koste stort for disse firmaene som tar så mye penger for det. Det er ran. Rett og slett, sier hun og legger til:

– Jeg holder på å spy! Jeg er glad jeg er så gammel som jeg er, så jeg snart er ferdig med det her. Det er så frustrerende at man ikke har lyst til å være her lenger. Jeg ser bare fram til enden, sier Holt.

2 av 25 Anne Holter

Holt sier på Facebook at hun har fått en forklaring fra Klassekampens journalist.

– Jo: Hun hadde ringt et nummer til en eller annen Anne Holt. Henne hadde hun intervjuet, sier Holt (forfatteren).

Den norgeskjente forfatteren utgjør sammen med sin navnesøster som ble intervjuet i Klassekampen 2 av 25 personer i Norge med denne kombinasjonen av for- og etternavn. Dette ifølge Statistisk sentralbyrå.