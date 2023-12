Riksrevisjonen om F-35-satsingen: – Har gjort for lite, for sent

– Vi vurderer det som sterkt kritikkverdig at departementet ikke har iverksatt tilstrekkelige tiltak for å sikre at Stortingets ambisjon for kampflyvåpenet nås, til tross for at de har kjent til risikoene over lang tid, sier riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen og legger til:



– Vi sa tydelig i fra i 2019, men departementet har ikke tatt tilstrekkelig tak i utfordringene. De har gjort for lite, for sent. Derfor er vår kritikk så sterk, og vi kommer til å følge utviklingen videre.

Videre poengterer Riksrevisjonen at målet om full operativ evne i 2025 ikke kommer til å nås, og at budsjetteringen har vært urealistisk.

– Forutsetningene er rett og slett ikke til stede, sier Schjøtt-Pedersen.

RIKSREVISJONEN: La torsdag frem sin rapport om F-35-kampflyene. Foto: Goran Jorganovich/ TV 2

Kampflyene F-35 er den største investeringen i offentlig sektor gjennom tidene, og den samlede prislappen på flyene blir på mer enn 90 milliarder kroner.

Norge har så langt mottatt 40 av de 52 flyene som er bestilt.

Flyene har en avgjørende rolle i forsvaret av Norge, og skal støtte alle forsvarsgrenene. Dette er første gang Riksrevisjonen offentliggjør informasjon om innfasingen av F-35.

Da de i 2019 undersøkte kampflyvåpenets operative evne, var hele undersøkelsen gradert.

– Stort alvor

– Jeg tar Riksrevisjonens vurderinger på stort alvor. Utfordringene som blir påpekt er sammensatte og krever langsiktige løsninger, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) i en pressemelding.



Han understreker at flere av forutsetningene som Stortinget la til grunn for anskaffelsen av jagerflyene har endret seg siden 2012.

– Vi står i en annen sikkerhetspolitisk situasjon, som krever andre vernetiltak. Samtidig ble behovet for personell undervurdert da kampflyinnkjøpet ble vedtatt. Dette er kjente problemstillinger som Stortinget har blitt jevnlig informert om, og som vi har grepet fatt i, sier forsvarsministeren.

ALVOR: Forsvarsminister Bjørn Arild Gram, her under et besøk på Kongsberg Aviation Maintenance Services på Rygge. Foto: Fredrik Varfjell

Undervurderte kostnader

Riksrevisjonen mener Forsvarsdepartementet ikke har budsjettert riktig for levetidskostnadene til flyene, og at deres estimat ikke er beregnet i tråd med kravene i Anskaffelsesreglementet i Forsvaret.

Forsvarsdepartementet har estimert at regningen vil bli på 349 milliarder kroner. Riksrevisjonen mener derimot at det vil bli enda dyrere.

– Forsvarsdepartementet har vesentlig undervurdert behovet for bemanning i kampflyorganisasjonen, heter det i rapporten.

Andre land som Nederland og Storbritannia har for eksempel budsjettert med dobbelt så mange teknikere per fly som Norge, trekker rapporten frem.

– Indirekte kostnader og kostnader til fremtidige investeringsbehov for eiendom, bygg og anlegg er ikke inkludert i estimatet, heter det videre i rapporten.

Forsvarsministeren holder fast ved at estimatene er riktige:

– Levetidskostnadsberegningen omfatter alle relevante kostnader for innkjøpet, noe også ekstern kvalitetssikring har vurdert som godt dekkende, sier han.

Reagerer

Audun Lysbakken (SV) i kontrollkomitéen skriver i en e-post til TV 2 at det er bekymringsverdig at Stortinget ikke har fått et godt nok bilde av hva F-35 flyene ville koste.

– Jeg reagerer sterkt på at Forsvarsdepartementet ifølge Riksrevisjonen i en årrekke har lagt fram urealistiske budsjetter og lagt til grunn for lave levetidskostnader for de nye kampflyene.

Han mener at kontrollkomiteen burde undersøke om forsvarsministrene i perioden kunne og burde gitt bedre informasjon.

VIL UNDERSØKE: Audun Lysbakken (SV) mener kontrollkomiteen burde undersøke budsjettsprekkene rundt de nye F-35 flyene. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Kritikken fra Riksrevisjonen er svært alvorlig, ifølge Lysbakken.

– At målet om full operativ evne i 2025 ikke nås viser at kampflykjøpet har vært preget av en mangel på realisme og nøkternhet som ikke er akseptabel i forbindelse med en så stor og viktig beslutning, legger han til.