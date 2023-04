Riksrevisjonen har avdekket betydelige feil

– Vår undersøkelse av de økonomiske ordningene for stortingsrepresentanter avdekker betydelige feil. Hovedårsaker er svikt i forvaltning, informasjon og kontroll, og manglende oppmerksomhet om eget ansvar, skriver Riksrevisjonen.

Riksrevisjonen presenterer torsdag en rapport om stortingsrepresentantenes bruk av pendlerbolig, fratredelsesytelse, etterlønn og reiseutgifter, i tillegg administrasjonens rolle.

Sterk kritikk

I rapporten fremlegges en rekke punkter som de omtaler som «sterkt kritikkverdige». Riksrevisjonens samlede inntrykk er at:

Stortingets presidentskap ikke har hatt tilstrekkelig kontroll på at ordningene har blitt forvaltet på en tilfredsstillende måte

Stortingets administrasjon har forvaltet regelverk, informasjon og kontroll på en svært mangelfull måte

Flere av stortingsrepresentantene ikke har vært oppmerksomme på hvilket selvstendig ansvar som ligger i å benytte seg av de økonomiske ordningene

RIKSREVISOR: Karl Eirik Schjøtt-Pedersen la torsdag frem sterk kritikk at Stortinget. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

– Konsekvensen av dette er at det har skjedd betydelige feil i forvaltningen av ordningene. Riksrevisjonen konstaterer at dette har ført til det Stortingets presidentskap beskriver som en tillitskrise for Stortinget som institusjon, skriver Riksrevisjonen.

I tillegg er det flere enkeltdeler av funnene de reagerer med sterk kritikk på. Blant annet at at føere av landets folkevalgte ikke har overholdt opplysningsplikten og derfor har mottatt for mye fratredelsesytelse og/eller etterlønn.



Fakta om Riksrevisjonens funn om stortingsrepresentantenes ordninger * Riksrevisjonen konkluderer med at Stortinget ikke har hatt orden i eget hus om ordningene. * Stortingets presidentskap har ikke sikret en forsvarlig styring og oppfølging av administrative saker på Stortinget. * Administrasjonen på Stortinget har gitt feil veiledning til representanter om ordningene. * En tredel av alle som har fått etterlønn og/eller fratredelsesytelse etter 2013-valget, har fått for mye penger. * Regelverket for fratredelsesytelse og etterlønn er uklart, og praktiseringen av regelverket har variert. * Kontrollorganet som skal sikre at ordningene blir fulgt i tråd med regelverket, er ikke god nok til å avdekke og forebygge feil. * Alle som har hatt pendlerbolig etter 2009-valget, har oppfulgt vilkårene for tildeling av pendlerbolig. * Riksrevisjonen har undersøkt 500 nåværende og tidligere stortingspolitikere i granskningen. Riksrevisjonen er Stortingets kontrollorgan som gjennomfører kontroller og undersøkelser av departementene, andre statlige virksomheter og statens eierinteresser i selskaper. (NTB)

– Slutt på frynsegodefesten

Rødts medlem av kontroll- og konstitusjonskomiteen, Seher Aydar, sier i en kommentar at Stortinget nå må rydde i eget hus.

Aydar sier videre at Riksrevisjonens kritikk viser at vi har hatt en politikerklasse som har tatt for seg av privilegier vanlige folk bare kan drømme om.

RØDT: Seher Aydar er Rødts medlem av kontroll- og konstitusjonskomiteen. Foto: Ole Berg-Rusten

– Nå må det bli slutt på frynsegodefesten.

En av godene som Rødt og Aydar nå vil ha slutt på, er etterlønnen.

– En tredjedel av de som har fått etterlønn eller fratredelsesytelser har fått mer enn de har rett på. Dette er en enorm privilegieskandale.

– Forventer opprydning

– Jeg er glad for at Riksrevisjonen er så tydelig i sine konklusjoner.

Det sier Fremskrittspartiets finanspolitiske talsmann, Hans Andreas Limi.

Han mener at den sterke kritikken av Stortingets administrasjon og presidentskap, må tas på høyeste alvor.

FRP: Hans Andreas Limi er glad for Riksrevisjonens konklusjon. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Jeg forventer at Stortinget umiddelbart rydder opp i dette.

– Jeg mener det er viktig for å bygge opp igjen tilliten til Stortinget at det ryddes opp en gang for alle og at hver enkelt representant også rydder opp i sine forhold, sier Limi.

– Må følges opp

Presidentskapet ser alvorlig på Riksrevisjonenes funn som er avdekket og omtalt i rapporten, sier stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap).

OSLO: Masud Gharahkhani er Stortingspresident. Han vil nå sørge for at det blir ryddet opp i kritikken som ble fremlagt. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

– Vi vil nå sørge for at disse følges opp. Jeg vil takke Riksrevisjonen for en god og grundig jobb, sier Gharahkhani.

Han viser til at Stortinget allerede har gjennomført og iverksatt en rekke tiltak som er i tråd med anbefalingene i rapporten. Det er vedtatt flere regelendringer blant annet når det gjelder retningslinjer for tildeling av pendlerboliger, og det er innført flere kontrolltiltak, sier Gharahkhani.