Rett før bestevennen døde, fikk hun gitt den viktige beskjeden

Hvis man ser veldig godt etter kan man skimte to små figurer på ankelen til den 29 år gamle bergenseren, Seline Bjørseth Hauge.

Det er to paraplyer, en på hver ankel. Den ene er vrengt.

PARAPLY: Seline og bestevenninnen tatoverte to paraplyer på anklene for å symbolisere vennskapet. To bergensere, sammen i medvind og motvind. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

– Ida overtalte meg til å ta de samme tatoveringene, og vi sa det betydde at vi skulle stå sammen i medvind og motvind, sier Seline.

Seline og den jevnaldrende bestevenninnen Ida Øye Bjørkvold har delt de samme drømmene helt siden de lekte sammen som smårollinger.

TV 2 har tidligere fortalt historien til kreftsyke Ida, som ønsket å formidle sitt budskap gjennom video og sosiale medier.

– Fra jeg var 20 år, så var jeg helt klar for å få et barn, men tenkte at jeg måtte få på plass en utdannelse, og det jeg ville oppnå først, sier Seline til TV 2.

KNOLL OG TOTT: Ida Øye Bjørkvold (t.v) og Seline Bjørseth Hauge har vært bestevenninner siden de var små. Her fotografert i en fotoboks. Foto: Privat

Livet snudd på hodet

Men ikke alt man planlegger for i livet, går som det skal.

Kun 24 år gammel ble Selines beste venninne, Ida, veldig syk.

Livmorhalskreft rammer sjelden personer under 25 år, men Ida ble et av unntakene.

– Som venninne var det en veldig tung beskjed å få, sier Seline.

Hun ble skremt av hvor raskt Idas sykdom utviklet seg, og bestemte seg for å dra til legen.

I en gynekologisk undersøkelse ble det konstatert av legen at alt var i orden. Året etter fikk hun beskjed om å komme tilbake for å ta en celleprøve.

FAVORITTBILDET: Ida og Seline elsket å ha fotoshoots sammen. Dette er et av Selines favorittbilder av venninnene sammen. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Da Seline tok sin aller første celleprøve som 24-åring, hadde hun allerede utviklet celleforandringer type 1, men høy risiko for HPV-virus.

Frykten for å ikke kunne få barn

Celleforandringer i denne fasen kan gå bort av seg selv, og for de fleste gjør det nettopp det.

For Seline ble celleforandringene bare verre.

FRYKTEN: For de aller fleste går celleforandringer over av seg selv. Men det skjedde ikke med Seline. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

På neste oppfølgingstime hadde celleforandringene til Seline utviklet seg til grad tre. Legene så på utviklingen som kritisk.

– Det første jeg tenkte på var om jeg kunne få barn. Jeg var veldig redd for at det skulle ødelegge sjansene mine, sier 29-åringen.

Men drømmen var jo at de to venninnene, Seline og Ida, en eller annen gang kunne være mødre samtidig.

Slik skulle det ikke bli.

Operasjonen

Seline måtte gjennom et inngrep som kalles konisering. Inngrepet fjerner den ytre delen av livmorhalsen, og de aller fleste blir friskmeldt når dette har blitt gjort.

Siden inngrepet var vellykket, sa legene på sykehuset at Seline og mannen kan prøve å få barn allerede et halvt år etter operasjonen.

Gjennom all usikkerheten og sykdommen fant Ida og Seline trøst i hverandre. Selv om de bodde i to forskjellige byer, visste barndomsvenninnene nøyaktig hva de skulle finne på for å komme i bedre humør.

SELFIE: De to venninnene, Seline (t.v) og Ida, var glad i å ta bilder sammen. Foto: Privat

– Det kjekkeste vi gjorde var kanskje at vi bare satt i sofaen sammen. Så på film, hadde kjøpt med sikkert en kilo med snop og bare snakket sammen. Og så satt vi utover kvelden og bare snakket sammen om alt og ingenting. Bare koste oss sammen, smiler Seline.

Men da korona kom til Norge i 2020, måtte kreftsyke Ida isoleres for å ikke bli smittet. I 2021 var den da 28 år gamle jenta fra Gjøvik så syk at legene til slutt ga henne en dødsdom.

En god og en fæl nyhet

Midt oppi all cellegift, blodprøver, fordervelse og smerter fikk Ida en telefon på sykesengen. Det var Seline som ringte.

Det hun aldri trodde skulle skje, hadde blitt til virkelighet. Seline hadde blitt gravid.

På telefonen jublet den kreftsyke bestevenninnen, Ida.

– Hun ble så glad. Ekstremt glad. Og jeg var så glad for at jeg ringte henne, at hun var seg selv og at vi kunne prate om det. Det betydde så mye, forteller Seline med tårer i øynene.

HENRIK: Både Seline og ektemannen, Didrik, felte flere tårer den dagen de fant ut at de var gravide med lille Henrik. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Det Seline ikke visste da hun delte den gode nyheten, var at samtalen skulle være en av de siste de to venninnene skulle ha.

Bare noen uker etter at Seline delte babynyheten med barndomsvenninnen, sovnet Ida stille inn på sykehuset.

– Det har liksom ikke gått helt opp for meg, selv om jeg vet at hun er vekk, så føler jeg at hun fortsatt er her, sier Seline.

– Kan forebygges

Hvert år får rundt 350 kvinner i Norge påvist livmorhalskreft. Jo lenger tid det tar før kreften oppdages, jo dårligere blir prognosene.

Ved fylte 25 år blir alle norske kvinner en del av screeningprogrammet for livmorhalskreft. Dette innebærer en påminnelse om å ta en celleprøve, minst hvert tredje år.

Men nærmere 400.000 avstår fra å gjøre nettopp dette.

FOREBYGGES: Leder for livmorhalsprogrammet i Norge, Ameli Tropè, sier livmorhalskreft kan forebygges om det oppdages tidlig nok. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

– Det er veldig synd, fordi dette er en kreftform som kan forebygges. Dels med vaksine og det å sjekke seg når man får påminnelse. Livmorhalskreft er en veldig alvorlig sykdom. Den kan gjøre at man ikke kan få barn og at man må fjerne livmoren, sier Ameli Tropè, leder for Livmorhalsprogrammet, til TV 2.

Gjennom kreften ville Ida Øye Bjørseth dokumentere hva hun gikk gjennom, og hun bestemte seg for å redde andre, siden hun ikke selv kunne reddes.

Hun skrudde på kameraet og filmet seg selv gjennom sykdomsforløpet:

I medvind og motvind

Når TV 2 besøker Seline i det nyoppussede huset i Bergen, har sønnen hennes, Henrik, rukket å bli to måneder gammel. Han føler seg aller tryggest på brystet til mor.

I dag har Seline alt hun har drømt om siden hun var liten. Hus, mann, og barn.

– Føler du noen ganger at Ida reddet deg litt?

– Ja, virkelig. Og viste meg hvor viktig det var å gå og sjekke seg.

DEN SISTE MELDINGEN: Bare noen dager før Ida døde, sendte Seline en lang melding for å fortelle hva venninnen hadde betydd. Kreftsyke Ida klarte så vidt å svare. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

I den aller siste meldingsutvekslingen fikk Seline skrevet hva venninnen hadde betydd for henne. Til tross for smertene, klarte Ida å svare på meldingen. Svaret kom med skrivefeil, men har betydd mye for Seline:

– Seline, hva er det ikk du, ikke tenker åå. Fysøren jeg er verdens heldigste som hardetvdd.

– Jeg er så jævlig lei

Idas mål med all dokumentasjonen gjennom sykdommen var å få flere kvinner til å teste seg for livmorhalskreft. I år er hun ansiktet utad for Kreftforeningens «Sjekk deg»- kampanje, og for Seline er det viktig å videreformidle bestevenninnens budskap.

– Sjekk deg med én gang du har mulighet og får lov. Når det er 25 års aldersgrense, så gå og sjekk deg når du blir 25. Det er så viktig å oppdage det tidlig, og jeg tenker at det er det som reddet meg i å ikke få kreft, sier 29-åringen med gråten i halsen.

Hver dag ser Seline ned på tatoveringen på anklene sine og tenker på Ida. For et eller annet sted sitter hun og smiler over at bestevenninnen opplever medvind.