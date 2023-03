Republikanere raser etter Trump-tiltale

USA ulmer etter tiltalen mot Trump. Demonstranter for og mot samles, foreløpig i hver sin leir. Republikanere som søker presidentkandidaturet for egen del er klare i sin støtte til Trump – når det gjelder tiltalen. Kommentator tror de forsøker å vinne støtte blant Trump-tilhengere.

Sent torsdag kveld ble det kjent at det er tatt ut tiltale mot tidligere president og nåværende presidentkandidat Donald Trump. Reaksjonene fra fremtredende republikanere lot ikke vente på seg. Natt til fredag begynte også Trump-supporterne å samle seg ved Trumps bolig i Mar-a-Lago. Natt til fredag er det ikke mange av dem, og de er langt unna den lille gruppen demonstranter utenfor tinghuset i New York.

SPLITTET: Trump-supporterne viser sinne der de samler seg i Foto: CHANDAN KHANNA

Anklager om politisk spill

Trump-supporterne ble kalt protestvelgere første gang Trump ble valgt: De ville det etablerte til livs. Hvis en av de mer tradisjonelle republikanerne skal vinne nominasjonsprosessen, bør de støtte Trump i akkurat denne saken. Det gjør de også.

Både tidligere visepresident Mike Pence og leder for representantenes hus Kevin McCarthy gikk raskt ut med støtte til Trump. Det er ventet at begge vil stille som republikanernes presidentkandidater til 2024-valget.

McCarthy bruker svært sterke ord i fordømmelsen av tiltalen.

Han tordner på Twitter:

RIVAL: Selv noen av Trumps rivaler under nominasjonen i det republikanske partiet iler til med støtte. Leder for representantenes hus Kevin McCarthy og flere hevder demokratene bruker rettsvesenet i et politisk maktspill. Foto: Alex Brandon / AP / NTB

– Alvin Bragg har gjort uopprettelig skade på landet vårt i et forsøk på å blande seg opp i presidentvalget. Han løslater stadig voldelige kriminelle som terroriserer vanlige folk, han har rettet vårt hellige rettssystem mot president Donald Trump som et våpen. Det amerikanske folk kommer ikke til å godta et slikt uhørt tilfelle av maktmisbruk, skriver han.

Presidentvalget 2024 lurer i bakgrunnen

Republikanere som ønsker å vinne kandidaturet til neste presidentvalg selv, må trå varsomt rundt Trump, skriver Reuters kommentator Tim Reid. Trump har fortsatt støtte i det republikanske partiet, og verken Pence eller McCarthy kan regne med å vinne kandidaturet hvis de får tidligere trump-supportere mot seg. Det samme gjelder Ron DeSantis, som er Trumps største rival om presidentkandidaturet.

I øyeblikket har Trump støtte blant 44 % av republikanerne, mens Desantis har 30 %, ifølge en meningsmåling Ipsos har gjort for Reuters.

Og DeSantis sparer virkelig ikke på kruttet når han skal vise at han og Trump er på samme lag når det gjelder tiltalen.

Florida-Governør Ron DeSantis raser mot pågripelsen av Trump. Foto: Elijah Nouvelage / NTB

– Utleverer ikke Trump

Guvernøren i Florida Ron Desantis fordømmer tiltalen, og hevder Alvin Bragg er støttet av den ungarsk-amerikanske George Soros.

– Å bruke rettsvesenet som et våpen for å fremme egen politisk agenda er å snu rettstaten på hodet. Det er u-amerikansk. Den Soros-støttede Manhattan-aktoren har konsekvent tøyd loven til det mildere for straffbare forhold og for å unnskylde kriminell adferd. Likevel: Nå tøyer han loven for å ramme en politisk motstander. Florida vil ikke bistå med noen utleveringsforespørsel fra den Soros-støttede Manhattan-aktoren og hans politiske agenda.

Det skriver Guvernøren på Twitter.

En rekke andre republikanere føyer seg inn i kritikken. Mens Jim Jordan, kongressrepresentant fra Ohio, nøyer seg med å si «Outrageous» (Forferdelig), er Texas-senatoren Ted Cruz litt mer utfyllende:

– Denne farseaktige New York-stevningen av President Donald Trump er et av de tydeligste eksemplene på at demokratiske ekstremister gjør myndighetene til et våpen de kan angripe sine politiske motstandere med. Forferdelig!, tweeter han.

Marjorie Taylor Green, kongressrepresentant fra Feorfia, sier kort og greit:

– I stand with Trump!

Demokratene har ikke uventet et litt annet syn på saken.

NEW YORK: En gruppe aksjonister samler seg utenfor rettslokalet i Manhattan etter at avgjørelsen ble kjent torsdag. Foto: Spencer Platt / AFP / NTB

– Ingen er hevet over loven

En gruppe demonstranter har samlet seg utenfor rettslokalet i New York. Også forrige uke var det et oppmøte av demonstranter med et helt annet budskap: «Sperr ham inne og kast nøkkelen» sto det på flere plakater.

Utspillene som har kommet har vært færre og mer moderate. Adam Schiff, demokraten fra California, setter tonen for flere lignende innlegg på Twitter: Også rike personer i høye embeter må holdes ansvarlige for sine handlinger.

– Ellers er det ikke demokrati, melder han.

Nancy Pelosi, den tidligere lederen for representantenes hus hadde det samme budskapet:

– Ingen er hevet over loven.