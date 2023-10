Renvasker dette Israel?

I en ny video, mener det israelske forsvaret (IDF) at en spesifikk detalj utelukker at de sto bak bombingen av Al Ahli-sykehuset på Gaza tirsdag.

Det israelske forsvaret (IDF) deler tirsdag morgen en video de hevder beviser at de ikke sto bak noe angrep mot Al Ahli-sykehuset i Gaza by.

En eksplosjon drepte flere hundre palestinere i Gaza by tirsdag kveld. Flere hundre døde – blant dem både pasienter, sivile og helsearbeidere.

Hamas påstår hardnakket at Israel står bak, mens IDF hele tiden har stått på sin påstand om at handler om feiltenning i en palestinsk rakett.

IDF hevder nå at mangelen på et bombekrater ved stedet beviser at Israel ikke sto bak angrepet. Hele videoen kan du se under.

Israel hevdet allerede tirsdag kveld at det var en feiloppskutt rakett fra den palestinske militante gruppen Palestinsk hellig krig som traff sykehuset.

Gruppen har selv nektet for at dette har skjedd.

Den israelske påstanden om videobevis onsdag er ikke verifisert av uavhengige kilder.

Hamas, som styrer Gazastripen, hevder at minst 500 er drept i angrepet, mens sivile kilder har anslått at det er snakk om minst 200-300 drepte.

EKSPLOSJON: Utbrente biler på parkeringsplassen utenfor al-Ahli-sykehuset i Gaza by, dagen etter eksplosjonen. Foto: REUTERS/Mohammed Al-Masri

Påstått hemmelig opptak: – Kommer den fra oss?

IDF deler onsdag det de hevder er et opptak av en samtale mellom to medlemmer av Hamas. Samtalen skal angivelig ha blitt avskåret av israelsk etterretning.

– Jeg sier deg, dette er første gang vi ser et av disse missilene falle slik, sier den første stemmen i klippet.

– Vi mener den kommer fra Palestinsk hellig krig, sier stemme nummer to.

– Hva?

– De sier den tilhører Palestinsk hellig krig.

– Kommer den fra oss?

– Det ser slik ut, ja.

Slik forløper samtalen seg. Videre påpekes det i klippet av rakettene har blitt skutt opp fra en gravplass bak sykehuset.

DAGEN ETTER: En jente med bærer sine ting over området utenfor sykehuset onsdag morgen. Foto: REUTERS/Mohammed Al-Masri

IDF hevder at rakettene har hatt bane over sykehuset fra denne oppskytingsplassen.



Ambassadør: Hevder Israel ga forvarsel

Ifølge den palestinske ambassadøren til Japan, Walid Salim, fikk Al-Ahli-sykehuset i Gaza by en advarsel fra Israel én time før eksplosjonen fant sted tirsdag kveld.

Det hevder ambassadøren under en direktesendt pressekonferanse på ambassadens konto på X.

Palestinske helsemyndigheter anklager onsdag fremdeles Israel for det de beskriver som «en massakre», og hevder det er IDF som står bak.

Dette er teoriene



Følgende er fremdeles teorier på hva som kan ha skjedd:

Feiloppskyting: En rakett skutt fra Gaza kan ha blitt skutt opp feil, eller hatt en defekt som for eksempel har ført til en motorsvikt slik at den falt.

Nedskutt rakett: I videoer fra hendelsen, ser det ut til at en av rakettene eksploderer i luften noen sekunder før eksplosjonen på sykehuset. En rakett skutt fra Gaza kan har blitt skutt ned av israelske luftvernssystemer, og vrakrestene kan ha truffet sykehuset.

Israelsk angrep: Israel kan ha valgt sykehuset som et mål, slik Hamas fremdeles hevder.

– Hvis vi gjør oss selv en tjeneste og spør hvem som har fordel av det, så er det åpenbart palestinerne, eller Hamas og Islamsk hellig krig, sier general Sverre Diesen til TV 2 onsdag morgen.



Han påpeker at Israel har «en profesjonell organisasjon for å velge ut mål og skaffe måldata».

– Og jeg har litt vanskelig å se, selv om israelerne er ganske usentimentale for å akseptere sivile tap når de først går etter et prioritert mål, at de har gjort en slik bommert, fortsetter han.