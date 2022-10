Reiseoperatøren Detur slår seg konkurs

Det kriserammede selskapet Detur varslet først at de avlyste resten av chartersesongen 2022, men mandag er konkursen et faktum.

FERIEKAOS: TV 2 var nylig i kontakt med flere turister i Tyrkia som opplever problemer med turoperatøren Detur. Nå varsler selskapet at de er konkurs. Foto: Ozan Kose / AFP / NTB.

Det har stormet rundt charteroperatøren Detur den siste tiden, etter at flere reisende varslet om store problemer på flere syden-destinasjoner.

Nå slår turoperatøren seg konkurs.

Varslet først omorganisering

TV 2 var nylig i kontakt med flere reisende som ble kastet ut av hotellene sine etter kryptiske meldinger om at selskapet var blitt solgt på kort tid.

Detur bekreftet at selskapet ble overtatt av nye eiere med en visjon om å reorganisere, og varslet dermed at de avlyste resten av chartersesongen i 2022.

– Veien tilbake for reiselivsnæringen viste seg imidlertid å være lengre og vanskeligere enn antatt, skriver Detur i en pressemelding og på sine egne nettsider mandag.

– Markedet for solferier er ikke i bedring som tidligere vurdert. Skyggen etter pandemien har egentlig ikke lettet, krigen i Ukraina har påvirket reiselysten og det har vært færre som ønsket, eller kunne, reise, står det videre.

Må få hjelp av svenske Kammarkollegiet

Selskapet skriver at blant annet økende driftskostnader har satt selskapet i en særdeles dårlig og presset situasjon.

– Ledelsen har derfor sett seg nødt til å slå fast at det ikke lenger gir mening å fortsette med omorganisering, rekapitalisering eller et alternativt salg og må dessverre meddele at Detur er tvunget til å begjære seg konkurs.

Selskapet Detur er ikke lenger medlem av reisegarantiordningen og derfor dekker ikke Reisegarantifondet denne konkursen.

Detur NUF er medlem av Kammarkollegiet i Sverige. Krav ved en konkurs må derfor rettes dit.