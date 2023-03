Regjeringen sier nei til omstridt strømkabel

Det opplyser regjeringen i en pressemelding.

– Vi trenger effektkapasiteten i vannkrafta og vil ikke utsette den for ytterligere eksport. Etter min vurdering tilsier konsekvensene av å etablere en ny utenlandskabel at det ikke gis konsesjon til prosjektet, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

Selv om prosjektet fortsatt skulle være samfunnsøkonomisk lønnsomt, er ikke det alene tilstrekkelig til at det bør gis konsesjon, heter det i pressemeldingen.



– Vi trenger å bruke norsk energi til å bygge norsk industri og bidra til konkurransedyktige priser i Norge. Erfaringene etter de siste to utenlandskablene, tilsier at vi nå ikke bør legge opp til ytterligere eksport. Derfor sier vi nei til denne private utenlandskabelen, sier forskings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe.

Vedum ut mot Høyre og Frp

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) sier til NTB at med avslaget er en ti års kamp nå er over.

– Dette var et eksperiment som Høyre og Frp satte i gang, at de skulle bygge en privat eksportkabel for strøm. De endret loven som gjorde at det kunne bli mulig å bygge kabelen da de kom inn i regjeringskontorene i 2013.

Han sier kabelen skulle ha private og til dels utenlandske eiere, og det de skulle tjene penger på, var prisforskjellen mellom Norge og Storbritannia.

– Nå har vi avslått søknaden, og det eventyret – eller marerittet – som startet for ti år siden med Frp i spissen er avsluttet, sier Vedum.

– Spill for galleriet

Energipolitisk talsperson i Fremskrittspartiet, Terje Halleland, beskylder Ap og Sp for å skape uforutsigbarhet for strømkundene, og mener regjeringen burde ha sagt nei til kraftkabelen lang tidligere.

– Det skulle altså til en kraft- og strømpriskrise som snart har vart i to år før regjeringen viser et snev av handling, tilfeldigvis godt timet til Senterpartiets landsmøte. Dette fremstår som et spill for galleriet og vil ikke redusere de høye strømprisene folk og bedrifter blir møtt med hver eneste dag under rødgrønt styre, sier Halleland via en e-post til TV 2.

Ifølge Halleland sa Frp nei til NorthConnect i 2019, og sier at han hadde forventet at regjeringen tok et klart standpunkt i denne saken mye tidligere.

– Men i kjent stil virker Arbeiderpartiet og Senterpartiet mer opptatt av å føre en kraftpolitikk som skaper uforutsigbarhet for industrien og landets strømkunder.

– Mageplask

Rødt mener at avslaget var det eneste mulige utfallet i saken.

– En ny utenlandskabel for storstilt eksport av kraft og import av dyre priser ville vært et mageplask, skriver Sofie Marhaug, energipolitisk talsperson for Rødt i en e-post.