Regjeringen varsler nye klimagrep

Norges nye mål er 55 prosent kutt i utslipp, opp fra 50 prosent, innen 2030.

Det sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) på en pressekonferanse torsdag i forkant av FNs klimatoppmøte COP27 i Egypt som starter søndag.

Dermed legger Norge seg på samme linje som EU, som har mål om å kutte like mange prosent.

- Det er helt nødvendig å ha full oppmerksomhet på klima og hva Norge kan bidra med i den store sammenhengen, fortsatte han og la til:

- Vi er nødt til å gjøre mer.

Støre mente samtidig at de andre krisene som nå pågår, deriblant krig, inflasjon og ettervirkninger fra pandemien, vil påvirke forhandlingene mellom landene på toppmøtet.

Ifølge statsministeren vil Norges forsterkede mål sende et «sterkt signal» til andre land.

Men det er ikke nok å bare varsle nye mål, sier Støre:

- Vi må også ha planer for å nå dem. Det har Norge. Ved å legge fram årlige klimaplaner viser vi tydelig hvordan vi skal nå klimamålene våre. Men det er ingen tvil om at det vil kreve mye av oss.

I fjor gikk utslippene av klimagasser i Norge ned med 0,7 prosent, ifølge nye tall fra SSB. Dette er 4,7 prosent lavere enn i 1990, som er året man måler utslippskutt opp mot. Innen 2030 skal altså Norge kutte 55 prosent sammenlignet med 1990.

Også klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) og utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp) var til stede under pressekonferansen.

- Dette vil gjelde alle sektorer. Vi skal gå fra fossil til fornybart i alle sektorer, sier Eide under pressekonferansen.

Onsdag publiserte FN-byrået Verdens meteorologiske organisasjon (WMO) en ny rapport som slår fast at temperaturene i Europa har økt med mer enn det dobbelte av det globale gjennomsnittet i løpet av de siste ti årene, som følge av global oppvarming.

Etter rapporten kom, uttalte klimaminister Eide til NTB:

– Vi må nå kraftig styrke innsatsen for å få klimautslippene ned. Samtidig må vi øke innsatsen for å forberede oss på de klimaendringene vi nå ser treffe oss raskere og mer dramatisk enn mange så langt har tatt innover seg.

Utviklingsminister Tvinnereim sier under torsdagens pressekonferanse at det viktig at rike land leverer på sine forpliktelser overfor land i Afrika som er sterkt utsatt for konsekvensene av global oppvarming.

- Norge skal doble vår klimafinansiering innen 2026, og det er viktig å understreke at innenfor det skal vi tredoble innsatsen til klimatilpasning, som er et budskap som tas godt i mot i Afrika, sier Tvinnereim.