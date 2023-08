Regjeringen tar grep for å hindre nye habilitetssaker

Regjeringen skjerper og formaliserer retningslinjene for kjøp og salg av aksjer for statsråder.

Onsdag ble det kjent at utenriksminister Anniken Huitfeldt har brutt habilitetsreglene ved å ikke være kjent med ektemannen Ola Petter Flems aksjekjøp etter at hun ble statsråd.

Hun fortalte selv om dette på en pressekonferanse onsdag ettermiddag.



Saken er den siste av flere habilitetsskandaler som har preget regjeringen gjennom sommeren.

Statsministerens kontor (SMK) har derfor valgt å oppdatere «Håndbok for politisk ledelse» og skjerper retningslinjene for kjøp og salg av aksjer for politikere i regjeringsapparatet, skriver de i en pressemelding.

– Denne sommeren har vi hatt flere saker om habilitet. I lys av dette varslet jeg at vi ville se nærmere på retningslinjene for kjøp og salg av aksjer. Nå har vi gjort det. I tillegg har vi fått en grundig vurdering fra Lovavdelingen, som er lagt til grunn for de nye retningslinjene, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

– Endringene skal blant annet gjøre det lettere å gjøre gode vurderinger knyttet til habilitet.



Tre valg

Med de nye reglene får politikere tre valg når de tiltrer i regjeringen. De kan velge mellom å selge dem, «fryse» eierskapet eller få noen andre til å forvalte aksjene.

– I håndboka blir det også tydeligere hva en politiker skal gjøre dersom ektefellen eier aksjer, skriver SMK.

Endringene i retningslinjene for kjøp og salg av aksjer for politikere i regjeringsapparatet gjelder fra i dag, onsdag, opplyser de.

– Vi politikere er helt avhengig av tillit, og derfor må vi være ekstra aktsomme med våre økonomiske disposisjoner. Derfor er det viktig at det er åpenhet om hvilke aksjer og økonomiske interesser vi har. Eierskap og økonomiske interesser skal registreres i tråd med de reglene som Stortinget til enhver tid fastsetter, sier Støre.

TROLIG INHABIL: Anniken Huitfeldt beklager investeringene til ektemannen Ola Petter Flem. Foto: Naina Helen Jåma / NTB

Flere habilitetssaker

Regjeringen har vært preget av flere habilitetsskandaler i sommer.

Ola Borten Moe (Sp) trakk seg som forsknings- og høyere utdanningsminister etter E24 avslørte at han hadde handlet aksjer i blant annet Kongsberg-gruppen samtidig som regjeringen behandlet en ny rammeavtale med Nammo.

Investeringene etterforskes av Økokrim. Huitfeldt sier at hun først ble klar over ektemannens aksjekjøp på grunn av Borten Moe-saken.

Det er strenge regler for aksjekjøp i regjeringen. Etter Borten Moe gikk av, kom statsminister Jonas Gahr Støre med følgende uttalelse:

– Det å handle aksjer er i mange tilfeller ikke en klok ting å gjøre, sa han.

I tillegg gikk Anette Trettebergstuen (Ap) av som kulturminister etter det ble kjent at hun hadde utnevnt nære venner til verv.

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) har også beklaget for et habilitetsbrudd for å ha gitt styreverv i stiftelsen Wergelandsenteret til lagdommer Frode Elgesem, som hun beskriver som en venn.