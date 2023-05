Saken oppdateres!

– Vi styrker sykehusenes økonomi med 6,2 milliarder kroner. Det er en betydelig sum, sier helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) til TV 2.

Hun sier regjeringer bevilgningen skal gi sykehusene mulighet til å drifte i tråd med kostnadsøkningen det siste året.

I tillegg vil regjeringen sørge for at nødvendige investeringer i bygg og utstyr kan gjennomføres.

– Dette er nødvendige investeringer for at fagfolkene skal kunne gi god behandling for pasientene i Norge.

– Hva konkret vil det bety for sykehusene og norske pasienter?

– Det vil bety at planlagte investeringer kan gjennomføres. Nå står vi ved Radiumhospitalet som er hele Norges kreftsykehus og her pågår det mye forskning. Det at man får gjennomført disse pasientene kommer alle pasienter til gode.

– Nødvendig

Kjerkol og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) hadde med seg lovnader i milliardklassen i forkant av besøket på byggeprosjektet nye Radiumhospitalet.

Der kunne de fortelle at regjeringen vil gi sykehusene til sammen 6,2 milliarder kroner mer i revidert budsjett. I dette ligger en varig budsjettøkning på 2,5 milliarder kroner, som ble varslet allerede i februar.

Årsaken er blant annet prisveksten som har vært større enn det som lå til grunn i det budsjettet Stortinget vedtok.

Regjeringen er klar på at den foreslåtte varige budsjettøkningen er nødvendig for å unngå kutt i pasientbehandling og nødvendige investeringer.

Ekstraordinær kostnadsvekst

Støre og Kjerkol peker blant annet på Hurdalsplattformen, som sier at ventetidene skal ned, at sykehusene skal gis økt grunnfinansiering, og at sykehus skal bygges med tilstrekkelig kapasitet.

Midlene som onsdag ble lovet, skal sette sykehusene i bedre stand til å følge opp prioriterte tiltak. De peker blant annet på psykisk helsevern og rask tilgang til helsetjenester – samt bidra til at helseforetakene kan gjennomføre nødvendige investeringer i kompetanse, bygg, IKT og medisinsk teknisk utstyr.

I tillegg fremmer regjeringen forslag om en pris- og lønnsjustering av budsjettet som veier opp for den ekstraordinære kostnadsveksten i 2023.

Regjeringens bevilgninger til regionale helseforetak: