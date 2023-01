Regjeringen ber bransjen rydde opp: – Urovekkende

Kritikkverdig praksis rundt strømsalg på det norske markedet har fått regjeringen til å ta grep, og nå varsler de flere kommende tiltak.

Det melder regjeringen i en pressemelding torsdag formiddag,

De nye tiltakene vil derfor fokusere på krav til innhold i avtaler fra selgere, og mulige forbud mot avtaler hvor risikoen for forbruker virker urimelig.

– En del type avtaler har vist at man føler seg lurt. Forstår ikke hva man betaler for, sier barne- og familieminister Kjersti Toppe til TV 2.

– Mange er urolige

Bakgrunnen for endringen er, ifølge regjeringen, at strømbransjen i dag er veldig vanskelig å forstå for forbrukerne, med mange ulike avtaler å navigere i mellom, som fører til dårlig forutsetning for å forstå hvilken avtale man har inngått.

– Det handler også om «standard-variabel»-avtalene som har vært unisont kritisert, sier statsråden.

I tillegg peker barneministeren på at noen forbrukere ikke forstår hva de har betalt for.

– Strømbransjen har en jobb å gjøre med å sørge for at de har forbrukernes tillit. Jeg forventer at bransjen opptrer ryddig og etterrettelig i møte med forbrukerne i en tid hvor mange er urolige for økende priser. Jeg forventer at vi kan være enige i dette målet, sier Toppe.

Mange regelbrudd

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) omtaler dagens møte med representantene for strømbransjen, tilsynsmyndighetene, Elklagenemda og Forbrukerrådet, for urovekkende.

– Forbrukertilsynet har gått gjennom hva de opplever av sine tilsyn og kontroller, og det er urovekkende. Det er mange regelbrudd. Regelbrudd både blant de store og små, sier Aasland til TV 2.

Derfor ønsker statsråden å se videre på mulige sanksjoner mot selskaper som ikke forholder seg til reglene, hvor brudd vil kunne føre til tap av konsesjon og at selskapene kan miste retten til å drive strømsalg videre.

– Vårt utgangspunkt er at vi vil stramme inn raskt i tiden framover, svarer Aasland på spørsmål om når et slikt forbud kan tre i kraft.

En avtale vil ta tid

– Betyr det at folk fortsatt kan bli lurt i ukene fremover?

– Ja, slik Forbrukertilsynet redegjør for, blir strøm solgt hvor regler ikke blir fulgt opp. Vi skal følge opp dette for at salget skal være innenfor reglene også skal det gjøres ytterligere tiltak for å gjøre det enklere å orientere seg i strømmarkedet.

På spørsmål om hva som skal til for å miste en konsesjon, svarer Aasland:

– Om du bevisst driver med feilintroduksjon av avtaler, om du bevisst villeder kundene, om du tar deg betalt av noe du ikke rettmessig skal ta betalt for, om du ikke opplyser på strømpris.no om hva avtalen innebærer, så er det klart at det er tillitsbrudd mellom selskapene og kundene, og slik kan vi ikke ha det.

