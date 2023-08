Reddet stupetårn på Hamar fra flommen

REDNINGSAKSJON: Det ble satt inn helikopter for å hindre at stupetårnet drev av gårde. Foto: Olav Wold / TV 2

Mjøsa har fremdeles ikke nådd flomtoppen, og fredag morgen er omtrent 20 personer evakuert i Hamar kommune.

Ytterligere 200 har fått varsel om at de kan bli evakuert.

Ordfører Einar Busterud sier det er Mjøsa som bestemmer om det blir behov for mer evakuering.

– Foreløpig ser det ut som den stiger litt saktere enn vi hadde trodd, sier Busterud til TV 2.

EVAKUERING: Hamar kommune og ordfører Einar Busterud har måttet evakuere innbyggere fra Mjøsas nærområder. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Reddet stupetårnet

Han trekker spesielt fram én gjenstand som det jobbes hardt med å flomsikre.

– Vi har et stupetårn som er mye omtalt, som er utsatt for at vannstanden er så høy at den løfter seg av opplagringa, sier Busterud.

– Stupetårnet kan havne i Eidsvoll da. Det hadde vi ikke tenkt å gi bort, så vi får sikre det.



Klokken 12 kan imidlertid Busterud avblåse faren, etter at helikopter ble satt inn for å redde stupetårnet.

– Stupetårnet går opp og ned langs to sylindre. De var litt for korte for det vi kunne frykte av vannstanden, men vi har forlenget dem nå, sier Busterud til TV 2.

Dermed skal tårnet være i stand til å håndtere høyere vannstand.

– Da blir det nok ingen sommergave til Eidsvoll i år, sier Busterud.

Stupetårnet på Hamar er tidligere omtalt som et «mageplask», da det endte opp med å koste rundt 23,5 millioner kroner, i stedet for 1,5 millioner.

Høyballer i Mjøsa

Den siste tiden har en stor mengde høyballer havnet i Mjøsa. Busterud omtaler det som uheldig.

– Men det er sånne ting som skjer i en sånn situasjon. Det er veldig synlig da, det ser ut som marshmallows som ligger og flyter rundt i Mjøsa her, sier han.