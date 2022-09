Reagerer: – Viser at stormen har hatt effekt

Nyheten om at kjendistrioen Vanessa Rudjord, Synnøve Skarbø og Pia Tjelta trekker seg fra samarbeidet med skjønnhetsklinikken Nomi Oslo AS har allerede nådd å skape nye overskrifter.

Leder i Endemetrioseforeningen, Elisabeth Raasholm Larby synes det er bra at de tar et standpunkt.

– Jeg tenker umiddelbart at det er bra at de tar et standpunkt ved å trekke seg. Og så viser det betydningen av å snakke åpent og konfronterende om en problematikk og tematikk som opptar mange. Det viser og at den stormen som har vært i helgen, har hatt en effekt. Vi synes de er tre kjempekule damer, og vi heier frem grundere, men det er kjempeflott at de tar et sånn standpunkt.

KJENDISKRITIKK: Da det denne uken ble kjent at kjendistrioen Pia Tjelta, Vanessa Rudjord og Synnøve Skarbø skal åpne en skjønnhetsklinikk til 40 millioner kroner, var det mange som reagerte sterkt på bruken av ordet «kvinnehelse» i promoteringen av klinikken. Foto: Frode Sunde

– God beslutning

Peggy Simcic Brønn, professor ved Institutt for kommunikasjon og kultur ved Handelshøyskolen BI og en anerkjent forsker på omdømme, tror at de tre kvinnene har gjort det riktige i situasjonen.

– Dette er en innrømmelse om at de har tråkket feil. Det at kvinnene trekker seg mener jeg er en god beslutning, og jeg tror at disse tre damene kan bygge opp omdømmet sitt igjen. De er ressurssterke, noe som kan hjelpe i denne situasjonen.

Simcic Brønn mener for øvrig det er bra for eierne at klinikken har fått stor oppmerksomhet.

– Samtidig vil nok legen som nå står igjen som eier ha en stor jobb foran seg med å bevise at dette er en god klinikk, mener hun.

Forskeren tror at kvinnene kun hadde gode intensjoner med å trekke inn begrepet kvinnehelse, men at de raskt har innsett at det ble kommunisert ut på feil måte.

– Samtidig har hele situasjonen satt kvinnehelse i søkelyset. Det var ikke deres intensjon, men det har likevel vært bra for temaet.

– En seier for kvinnehelsen

Psykolog Maria Abrahamsen, kjent for Instagram-kontoen Psyktdeg, sier det står respekt av avgjørelsen.

– Dette er en seier for kvinnehelsen. Beslutningen viser at de har lært noe av denne prosessen, og at det er ingen skam å snu. De er forbilder for mange og det er kjempekult at de tør å snu. Det er viktig fordi de har en så stor innflytelse på så mange mennesker. Abrahamsen sier signaleffekten er stor.

– Kvinnehelse er et tema som trenges å snakke mer om. Derfor fikk de så mye kritikk. Det er et støttende signal til de kvinnene som kanskje tenkte at de måtte gjøre noe med utseendet.

Kronerulling

Lina Mælum Aas-Eng startet kronerullingen etter at kjendistrioen Synnøve Skarbø, Pia Tjelta og Vanessa Rudjord brukte ordet «kvinnehelse» om tilbudet i sin nye klinikk.

– Dette er bra hvis de innser at dette ble helt feil. Jeg synes det er på sin plass med en unnskyldning, sier Aas-Eng til TV 2.

Hun sier at debatten de siste dagene har vært viktig.

– Det har vært et enormt engasjement, og har vært samlende for norske kvinner. Sammen har de sagt i fra at de ikke finner seg i dette. Det går jo en grense et sted, sier hun.

Tirsdag ettermiddag har det allerede kommet inn nesten en halv million kroner. Pengene går uavkortet til Norske Kvinners Sanitetsforening og deres jobb med likestilling og forskning på kvinners helse.

Norske Kvinners Sanitetsforening ser positivt på avgjørelsen fra kjendistrioen.

– Vi synes det er fint at de innser at dette kom feil ut og at de beklager det. Vi ønsker dem lykke til med sine øvrige prosjekter, sier Hanne Rustad, leder kommunikasjon og marked hos Norske Kvinners Sanitetsforening.

