Reagerer på TV 2-avsløringer: – Sjokkerende!

– Det er sjokkerende å høre en varsler i politiet si at innsatsen mot a-krim ikke har noen effekt, fordi nesten ingen blir straffet.



Det sier stortingsrepresentant og medlem av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, Mímir Kristjánsson (R), etter å ha sett «Norge bak fasaden» og episoden «Vill vest i byggebransjen».

«Et luftslott»

Reaksjonen kommer etter at en anonym varsler i politiet tegner et bilde av en etat som ikke leverer resultater. Han beskriver satsingen som et «luftslott».

– På et tidspunkt kommer denne ballongen til å sprekke. A-krim-prosjektet er et luftslott. Alle med kjennskap til innsatsen ser at dette ikke gir resultater, forteller varsleren til TV 2.

VARSLER SLÅR ALARM: En anonym varsler i politiet snakker med «Norge bak fasaden» Foto: Novemberfilm/ TV 2

Kriminalitet i arbeidslivet, også kjent som a-krim, koster Norge flere titalls milliarder kroner hvert eneste år. Som regel er det snakk om organisert juks med lønn, skatt, trygd og avgifter. Et alvorlig spekter fra sosial dumping til menneskehandel.



Rasistisk arbeidsliv?

Kristjánsson er opptatt av at utenlandske arbeidere må behandles på samme måte som nordmenn.

– Vi kan ikke ha et rasistisk og todelt arbeidsliv der loven bare gjelder for dem med norsk pass.



Han mener det må bli lettere å varsle om a-krim, og hvordan man kan ivareta varslerne under rettsprosessen.

– I dag havner all risikoen med å varsle om a-krim på arbeideren, mens de kriminelle går fri.

Rødt-politikeren har bedt justisministeren om en redegjørelse, og i svaret fra Emilie Enger Mehl kommer det frem at 88 prosent av alle anmeldelser om lønnstyveri henlegges. Dette mener Kristjánsson er uholdbart.

– Tallene Mehl viser til bekrefter at det er bortimot helt risikofritt å begå a-krim.



Mer penger til Fairplay

– Hvis a-krim-samarbeidet er så viktig som Mehl sier, trengs det umiddelbar innsats og en økonomisk styrking av det ressurskrevende arbeidet med å dokumentere og straffeforfølge grov a-krim.



Rødt vil øke støtten til organisasjonen Fairplay Bygg, som de mener gjør en uvurderlig innsats på feltet.

– De trenger mer penger i revidert budsjett, så de slipper å kutte stillinger. Vi har ikke råd til å svekke den innsatsen mot a-krim som faktisk fungerer per nå, sier Kristjánsson.



A-krim-samarbeidet har verdi

Assisterende sjef i Økokrim, Inge Svae-Grotli, erkjenner at det er utfordrende å «ta» bakmenn som driver med arbeidslivskriminalitet, men understreker at a-krim-samarbeidet er viktig og har verdi.

VIKTIG ARBEID: Assisterende sjef i Økokrim, Inge Svae-Grotli, mener a-krim-samarbeidet er viktig og verdifullt. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

– Vi kjenner oss ikke igjen i uttalelsen om at politiet bevisst bryter ned en straffesak til flere mindre forhold eller ikke tar arbeidslivskriminalitet på alvor.

Svae-Grotli påpeker at arbeidslivskriminalitet er komplekst og kan innebære ulike lovbrudd på flere etaters lover og regler.

– Kriminaliteten er i mange tilfeller organisert og involverer store verdier og mange mennesker, sier Svae-Grotli.

Politiet har et viktig ansvar i bekjempelsen av arbeidslivskriminalitet, men politiet kan ikke bekjempe dette alene.



– Økokrim har nylig foreslått å lovfeste fem nye forsterkede virkemidler opp mot arbeidsmiljøloven. Disse virkemidlene vil ikke erstatte politiets ansvar, men vi ser at det er viktig å reagere tidligere enn vi gjør i dag.

Formålet er å ta ut de kriminelles motiv og mulighet for å begå denne type kriminalitet.



Mangler datasystemer

Politiet har per i dag ikke IT-systemer som automatisk fanger opp totalitetsbildet av a-krimsaker, men det betyr ikke at saker innenfor arbeidslivskriminalitet ikke blir håndtert og straffeforfulgt.



Selv om politiet foreløpig må bruke arbeidskrevende og manuelle systemer til å hente ut detaljert statistikk, betyr ikke dette at personer som driver med arbeidslivskriminalitet ikke blir dømt.

– Både politidistriktene og Økokrim håndterer flere saker innenfor arbeidslivskriminalitet, med påfølgende rettssaker og dommer, sier Svae-Grotli.



MANGLER TEKNOLOGI: A-krim-samarbeidet mangler IT-systemer som kan fange opp hele bildet av arbeidslivskriminaliteten i Norge. Foto: Erik Edland / TV 2

Videre mener Svae-Grotli at politiet og påtalemyndigheten har begrenset kapasitet til å håndheve de mange straffebestemmelsene i spesiallovgivningen.

– Politiet og påtalemyndigheten skal prioritere arbeidslivskriminalitet av alvorlig karakter, eller som ikke anses å kunne sanksjoneres tilstrekkelig gjennom forvaltningssporet.

– Gode resultater krever oppmerksomhet om fenomenet i arbeidet med andre saker, samt et tett samarbeid på tvers av politidistrikter og med særorganer, offentlige kontrollorganer og næringslivet, sier han.