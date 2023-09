Raymond Johansen: – Dette blir en rysare

Det er duket for valgthriller i Oslo. Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) tror ikke resultatet blir klart før tirsdag morgen.

Høyre ligger an til å gjøre et godt valg i år og kan for første gang på hundre år bli landets største parti.

Ap ligger an til å få 20,9 prosent av stemmene, mot 25,6 prosent til Høyre, viser TV 2s «supermåling» fra søndag.

En av byene hvor det er duket for valgthriller, er Oslo.

Raymond Johansen var ved godt humør han ankom valgvaken på Folkets hus. Han er spent på resultatet.

– Dette kommer til bli en rysare (thriller på norsk journ.anm.), som svenskene sier, sier Johansen.

Johansen har vært byrådsleder i Oslo siden 2015.

Johansen tror ikke resultatet for Oslo blir klart før tirsdag morgen, hvis man legger målingene til grunn. På målingene har det vært ordentlig jevnt mellom blokkene i hovedstaden.

– Hva sier magefølelsen?

Den er opp og ned. Det er masse sommerfugler. Magefølelsen er vanskelig å lytte til nå, sier byrådslederen i Oslo.

– Du er ikke spesielt i selvsikker?

– Jeg var ikke det i 2015 eller i 2019. Nå er det velgernes dom. Jeg er fornøyd med at laget har stått på døgnet rundt. Det har jeg også gjort, mer kan vi ikke forlange. Nå er det opp til velgerne, sier Johansen.

STILLER: Ap-leder Jonas Gahr Støre sier han stiller til valg om to år, uansett hvordan det går mandag kveld. Foto: Bjørnar Verpeide / TV 2

Gir seg ikke uansett utfall

Ap-leder Jonas Gahr Støre ankom valgvaken litt før Johansen.

Støre sier han fortsatt er statsministerkandidat om to år uansett hvordan partiet gjør det mandag.

– Tror du det holder inn til at Arbeiderpartiet blir største parti i valget?

– Det blir spennende å se, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier til TV 2.

Han understreker at det fremdeles er tid igjen til å stemme, for dem som enda ikke har bestemt seg.

– Høyre kan bli det største partiet. Hvor stort nederlag vil det være for deg at det i så fall skjer på din vakt?

– Nå skal vi kommentere valget når det kommer. Vi vil være størst mulig og mener at det å være størst er bra.

– Men uansett hvordan det går, vil du være statsministerkandidat for Arbeiderpartiet om to år?

– Det kan du regne med, sier Støre.

Partileder Erna Solberg og nestleder Henrik Asheim i Høyre på partiets oppsummerende pressekonferanse før sommeren. Foto: Geir Olsen / NTB

– Ondskapsfullt å spørre nå!

Det er også spenning å spore på Høyres valgvake tidlig mandag kveld.

1. nestleder i Høyre, Henrik Asheim, sier han - ikke overraskende - håper partiet gjør det godt.

– Vi har mål om å vinne flere av de store byene. Vi kommer til å følge med hvordan de bergelige blokkene samlet gjør det. Det kan være avgjørende for om det blir rød eller blå ordfører rundt om i landet, sier Asheim.

– Hva tror du skjer i kveld?

– Det er ondskapsfullt å spørre en politiker nå, det er to timer timer til vi får dommen fra velgerne. Så akkurat nå er man i en følelsesmessig karusell. Jeg er veldig spent på hva velgerne har sagt. Vi har fått gode tilbakemeldinger, og vi gleder oss til i kveld, sier Asheim.

INGEN JAGLAND: Sylvi Listhaug sier hun ikke skal ta en Jagland i forkant av resultatene mandag. Foto: Frode Sunde / TV 2

Vil ikke ta en Jagland

På TV 2s «supermåling» får Frp 11,4 prosent. De ligger an til å gjøre det bedre enn ved forrige lokalvalg.

Også Fremskrittspartiet er spente på resultatet mandag.

– Hvilket tall skal Frp lande på i kveld for at du er fornøyd?

– Jeg bruker aldri å ta en Thorbjørn Jagland, men jeg håper at vi skal gå fram fra sist valg, og det har jeg et godt håp om at vi kan greie å gjøre, sier hun.

Listhaug viser til Jagland som satte et ultimatum under valgkampen i 1997. Dersom Ap ikke fikk 36,9 prosent oppslutning, kom han til å gå av. Partiet fikk 35 prosent, og selv om Ap ble det største partiet, gikk han av.

Dette kommunevalget kan Frp snu den nedadgående trenden de har hatt siden 2011.

– Det ville være fantastisk bra. Vi har så mange flinke politikere, ikke minst unge som vi så i skolevalget. Vi gjorde et kjempevalg, sier Listhaug.