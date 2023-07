Rapport: Kystvakten bidro til at båten kantret – 600 døde eller savnet

– Båten var for tung, sier 21 år gamle «Ahmed» fra Syria til TV-kanalen al-Jazeera.

21-åringen var med på dødsreisen over Middelhavet.

– Det var en konstant frykt for å synke.

Ifølge «Ahmed» og en helt fersk etterforskning gjort av organisasjonen Forensis, var det et forsøk på å taue fiskebåten mot Italia som førte til at båten kantret og sank.

Ahmed er ikke hans virkelige navn, TV-kanalen har anonymisert ham for å beskytte identiteten hans fordi han er redd for at greske myndigheter vil straffe ham for å fortelle sannheten om hva som skjedde.

Én av syv overlevde

Det var i midten av juni at fiskebåten sank innenfor den greske søk- og redningssonen i internasjonalt farvann, vest for kysten av Peloponnes.

I overkant av 100 personer ble reddet opp og brakt til land – «Ahmed» var én dem, skriver kanalen.

Men for de fleste på båten, ble ferden over Middelhavet deres aller siste.

82 personer er så langt bekreftet omkommet – og resten av de opp mot 750 personene som var om bord på båten, har status som savnet. Trolig vil man aldri finne dem. Båten ligger nå på 5000 meters dyp.

Mener vitner ble tiet

Siden det tragiske forliset, som er et av de verste de siste tiårene i Europa, er Den greske kystvakten blitt sterkt kritisert for sin håndtering av hendelsen.

Nå peker rapporten fra Forensis altså på at Kystvakten selv kan ha vært delaktige i at fiskebåten kantret, før den kort tid etter sank.



Rapporten bygger på undersøkelser gjort av etterforskere i organisasjonen, med bidrag fra blant annet journalister i britiske The Guardian og tysk delstatskringkasting.

Blant annet er 26 av de overlevende intervjuet til rapporten. Kystvakten har så langt ikke kommentert rapporten.



REDDET: Noen av de overlevende etter at fiskebåten «Adriana» sank i Middelhavet i midten av juni. Foto: Stringer / Eurokinissi / AFP / Greece Out

Ifølge undersøkelsene fremstår det som at Kystvakten har forsøkt å forstyrre og manipulere bevis knyttet til tragedien samt å få vitner til å tie om det som faktisk skjedde.

– De første forklaringene fra overlevende som ble samlet av Kystvakten dagen etter hendelsen, viser tegn på mulig manipulasjon: Forklaringene bruker identisk språk og unnlater å nevne tauingen som migranter senere har sagt at skjedde, heter det i rapporten.

Slik jobbet etterforskerne: Etterforskerne i Forensis bygget et interaktivt kart som viser ruten til fiskebåten fra avreise i østlige Libya til lokasjonen der båten sank inne i den greske søk- og redningssonen i internasjonalt farvann.

Kartet samler forskjellige informasjonskilder, inkludert: Nødanrop, videoer og bilder tatt av fiskebåten som Kystvakten, Frontex og andre skip tok, skipssporing og flydata, satellittbilder og logger og forklaringer som ble gitt til greske myndigheter av kapteinen på Kystvaktens skip som var på stedet.

Denne informasjonen ble så kryssjekket med vitneforklaringene til 26 overlevende som er intervjuet av Forensis-etterforskerne og en gruppe satt sammen av journalister fra The Guardian, STRG_F (ARD/Funk) og Solomon.

Forensis skriver at flere skip i nærheten, som først ble kalt inn til å hjelpe, så ble beordret bort fra stedet etter at Kystvaktens åpne patruljefartøy ankom stedet.

Videre, som også har kommet frem tidligere, skal Kystvakten ha ignorert gjentatte tilbud om overvåkingsfly fra EUs grensebyrå Frontex.

Overlevende: Beslagla telefoner

I tillegg, skriver organisasjonen, var ingen av de mange kameraene om bord på båten eller det automatiske sporingssystemet aktivert denne natten, slik Kystvakten er pålagt.

Alle de overlevende fikk også beslaglagt telefonene sine av Kystvakten, ifølge rapporten.

Og noen av de overlevende, som er intervjuet til rapporten, sier at telefonene deres, som var beskyttet med vanntette etuier, inneholdt videoer av det som skjedde like før båten kantret.

Ifølge de overlevende er ingen av disse telefonene blitt levert tilbake, til tross for gjentatte forespørsler fra telefonenes eiere.

– Senket oss med vilje

De overlevende sier til Forensis at båten hadde tre dekk, alle fylt opp med mennesker, de fleste stuet tett sammen på det nederste dekket.

I løpet av turen over Middelhavet skal tilstanden til båten ha blitt stadig verre.

Til slutt, mellom klokken 00.44 og 01.40 natt til onsdag 14. juni, hadde den nesten stanset helt opp, ifølge Forensis.

– Ifølge overlevende nærmet Kystvaktens fartøy seg fiskebåten da motoren var i ferd med å stanse, og var borti med akterenden i fiskebåtens baug, skriver organisasjonen og fortsetter:

– En maskert mann klatret om bord i båten deres og bandt et tau til rekkverket … Så forsøkte de å taue migrantbåten to ganger.

Ifølge de overlevende varte de to forsøkene på tauingen mellom noen sekunder og noen minutter.

OMKOMNE: Menn om bord på et skip til Den greske kystvakten (Hellenic Coast Guard) bærer likposer med døde personer som var om bord på fiskebåten «Adriana» som sank i midten av juni. Foto: Reuters/Stelios Misinas/File Photo

Også «Ahmed» som al-Jazeera har snakket med, forteller om tauingen. Mens kameraten hans «Mohamed» som også overlevde, hevder overfor TV-kanalen:

– De var rett ved siden av oss da den kantret. Det øyeblikket den sank, flyttet de seg bort fra oss. De senket oss med vilje. Vi sto på toppen av båten og kunne se alt helt tydelig.

Under det første forsøket skal tauet ha røket, og den andre gangen, med det samme tauet, dro Kystvakten enda hardere, som førte til at fiskebåten begynte å vugge frem og tilbake, ifølge rapporten.

– Til slutt kantret den mot høyre, skriver Forensis som så viser til at i Kystvaktens logg så står det at fiskebåten startet å synke klokken 02.06.

Husker at Kystvakten forlot stedet

Etter at båten kantret, endte den opp ned, og overlevende klatret da opp på skroget som fremdeles var over vann i noen minutter til, ifølge rapporten.

Forensis skriver så at Kystvaktens fartøy forlot stedet, noe som igjen laget store bølger og gjorde det vanskelig å svømme, ifølge overlevende.

Kystvaktens fartøy skal også ha dratt et betydelig stykke bort, med lyset vendt mot menneskene i vannet. Flere skal ha forsøkt å svømme mot Kystvakten, men ikke ha klart det.

– Etter rundt 20 til 30 minutter, da båten hadde sunket helt, sendte Kystvakten en liten RIB-båt og startet å lete etter overlevende, skriver Forensis.