Rapport: Flertallet i Norge vil avkriminalisere cannabis

Og stadig færre nordmenn mener at fengselsstraffene er for milde.

For første gang siden 2010 har forskere kartlagt nordmenns rettsoppfatning.



Den viser en historisk lav støtte til strengere straffer, skrev regjeringen da rapporten «Rettsoppfatningen i Norge» ble overlevert sist uke.

Rapporten, som er gjennomført av Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved Oslo Met, har blant annet kartlagt hva nordmenn mener om cannabisbruk.

Den viser at 51 prosent av personene som ble spurt, mener at besittelse av cannabis ikke lenger skal være straffbart.

Totalt svarte 4103 personer i en representativ del av befolkningen på om de var enige eller uenige i påstanden: «Besittelse av cannabis til eget bruk bør ikke straffes».

35 prosent var uenige i påstanden, og mener altså at dette fremdeles skal være straffbart, mens tolv prosent svarte «verken eller».

Store forskjeller mellom by og land

– Den aller mest tydelige variasjonen i svarene på påstanden var etter bosted, hvor støtten til påstanden var langt større i sentrale deler av landet enn i rurale strøk, skriver forskerne i rapporten og fortsetter:

– Mens 60 prosent av deltakerne bosatt i de mest sentrale kommunene i landet var enig i at besittelse av cannabis til eget bruk ikke burde straffes, var en nesten like stor andel på 47 prosent uenig i påstanden i de mest rurale kommunene i landet.

– Spinnvilt

Advokat og styremedlem i Foreningen tryggere ruspolitikk, Dagfinn Hesset Paust, kommenterte fredag rapporten på Twitter:

– Bare en tredjedel støtter dagens cannabislovgivning, og et flertall er klart imot straff. Dessverre har vi en mikroregjering som ikke lytter til vanlige folk.

En Twitter-bruker spør så Paust om han mener at flertallets mening i slike undersøkelser bør være retningsgivende for fremtiden.

– Det er altså helt spinnvilt å mener at vi kan beholde straffelovgivning som kun en tredjedel støtter, svarer Paust.

Vil ikke ha strengere straffer

NTB skriver at fire av ti svarte også at de mener straffenivået i Norge er for mildt og at de ønsker strengere straffer.

Det er en betydelig nedgang fra forrige tilsvarende undersøkelse i 2010.

Da svarte seks av ti at de ønsket strengere straffer.

– Meg bekjent er det første gang en undersøkelse viser at flertallet mener straffenivået i landet er passende og ikke for mildt, sier forsker og prosjektleder Lars Roar Frøyland ved Nova.

Flertallet mener også at det viktigste formålet med straff er å rehabilitere den dømte, legger han til.

– Endret karakter

Frøyland mener det er flere årsaker til at folk har endret mening om straff, blant annet at folk får stadig mer kunnskap om kriminalitet og straff. I tillegg kan en årsak være endringen i samfunnsdebatten.

– På enkelte områder, som for eksempel spørsmålet om straff for cannabis og andre narkotiske stoffer, har samfunnsdebatten endret karakter, sier han.

– Befolkningen er mer polarisert enn før, nå tar mange til orde for at det ikke er hensiktsmessig med straff. Kanskje denne debatten og lignende nærmest har smittet over på det generelle synet på straff.