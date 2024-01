Rahavy Varatharajan (30) ble drept på Elverum

Rahavy Varatharajan var på besøk på Elverum sykehus, da hun skulle ut for å hente noe mandag kveld. Da hun ikke kom tilbake, ble en slektning bekymret.

Natt til tirsdag ble hun funnet død i en bil kun et steinkast fra sykehuset.

Det er familien selv som torsdag går ut med identiteten hennes gjennom bistandsadvokat Pirashanthy Sivabalachandran.

30-åringen jobbet som tannlege.

– Vår kjære Rahavy ble brutalt tatt fra oss på mandag 1 januar 2024. Hun var sterk, omsorgsfull og livsglad – hun var hel ved. Hun var hjertet i vår familie, og ord blir fattige når vi blir spurt om hva vi føler etter drapet.

Det sier familien via bistandsadvokaten.

– Hun etterlater seg foreldre, to søstre, en svigerbror og to nieser, i tillegg til øvrig slekt, venner og kollegaer.

– Hun gjentok stadig takknemlighet det siste året for den massive støtten hun fikk fra alle rundt henne, som gjorde at hun klarte å stå rakrygget i stormen som herjet rundt henne.



Kritiske til politiet

Den siktede gjerningsmannen hadde skuddskader og døde på sykehus tirsdag. I bilen har politiet funnet en revolver.

De to skal ha datet tidligere for et års tid siden, men det utviklet seg ikke til et forhold, har advokaten opplyst.

Mannen som er siktet for drap hadde forbud mot å oppsøke Varatharajan. Ved tidligere anledninger hadde han brutt besøksforbudet – blant annet ved å plassere sporingsenheter på bilen hennes.

Om mannen hadde brukt en sporingsenhet for å finne frem til at kvinnen var i Elverum, er én av flere hypoteser politiet nå undersøker.



ETTERFORSKNING: Bilen skal ha vært åstedet for drapet. Foto: Harald Chr Eiken / TV 2

Familien til den avdøde kvinnen har tidligere rettet sterk kritikk mot politiet.

De mener politiet har sviktet i oppfølgingen av henne. Ifølge advokaten ba kvinnen flere ganger om både voldsalarm og omvendt voldsalarm, uten at hun fikk innvilget dette.

Blant annet reagerer familien på at Oslo politidistrikt angivelig aldri har avhørt vitner som kvinnen ba dem avhøre.



– Drapet kan derfor ikke beskrives som noe annet enn et varslet drap, har bistandsadvokaten sagt.



Et av de sentrale spørsmålene politiet forsøker å få svar på, dreier seg om hvordan den drapssiktede mannen visste at den 30 år gamle kvinnen befant seg ved sykehuset på Elverum.



– Vi har flere hypoteser rundt det og det er noe vi jobber intensivt med å få avklart. Vi ønsker ikke å gå ut med noe konkret rundt det, av hensyn til etterforskningen og vitner vi enda ikke har avhørt, sier Næss.



Han opplyser at politiet gjennomfører avhør av «viktige vitner» torsdag ettermiddag.

– Vi ønsker å få tettet så mange hull som mulig og få en så gjennomgående tidslinje som mulig, sier etterforskningslederen.

Etterlyser vitner

Mannen hadde gjentatte ganger brutt besøksforbudet han var ilagt besøksforbud mot kvinnen – blant annet ved å plassere sporingsenheter på bilen hennes.

Politiet i Innlandet etterlyste torsdag vitner som skal ha vært i nærheten kort tid før drapet.

– Politiet ønsker kontakt med alle personer som i tidsrommet klokka 21.00–23.00 har gått/syklet i Kirkevegen langsmed parkeringsplassen på sykehuset, samt alle personer som har gått i Solvegen i det samme tidsrommet.