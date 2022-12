Qatar-kritikerens dødsfall ryster: – Jævlig tragisk. Og jævlig mistenkelig

Reaksjonene strømmer inn etter at den amerikanske fotballjournalisten Grant Wahl brått døde av et illebefinnende under kvartfinalen mellom Nederland og Argentina i Doha fredag kveld.

Det amerikanske fotballforbundet, journalistkolleger og FIFA-president Gianni Infantino er blant dem som uttrykker sin dype sorg over 48-åringens bortgang.

We are shocked, saddened and heartbroken over the tragic passing of Grant Wahl. He was a kind and caring person whose passion for soccer and dedication to journalism were immeasurable. pic.twitter.com/ohJoZlGfk0 — Don Garber (@thesoccerdon) December 10, 2022

Her hjemme er det også flere som er rystet over nyheten, deriblant tidligere TV 2-journalist Magnus Sveen. Nordmannen ble kjent med Wahl allerede i 2010, da Sveen jobbet med reportasjer om det amerikanske fotballandslaget før VM i Sør-Afrika.

MYE KONTAKT: Tidligere TV 2-journalist Magnus Sveen hadde mye kontakt med Wahl, som han først møtte i 2010. Foto: Privat

De to journalistene kom i kontakt via Twitter, og møttes i London en måned senere. Over de neste årene hadde de jevnlig kontakt over nettet.

– Å kalle det et vennskap er vel kanskje litt tullete, for vi møttes vel bare ansikt til ansikt tre ganger. Men vi meldtes veldig mye gjennom sosiale medier, som på den tiden var en helt ny måte å kommunisere på, forteller Sveen til TV 2.

Han jobber nå i produksjonsselskapet Monday Media.

«Er det ingen som ser hva som foregår?»

Sveen beskriver i likhet med mange andre Wahl som en svært dyktig og grundig journalist, som av mange anses som en pioner innenfor fotballjournalistikk i USA.

Wahl var også en av de første journalistene som tok et oppgjør med den utbredte korrupsjonen i FIFA. Tilbake i 2010 ble Russland (2018) og Qatar (2022) tildelt hvert sitt verdensmesterskap, noe som gikk på bekostning av forhåndsfavorittene USA og Australia.

– Wahl var den første som sa: «Er det ingen som ser hva som foregår?», forteller Sveen.

KORRUPT: Sepp Blatter ble lenge kritisert for å gjennomsyre fotballen med korrupsjon. Få tok kritikken like langt som Grant Wahl. Foto: KARIM JAAFAR

Ville bli FIFA-president

Den kontroversielle tildelingen fikk Wahl til å ta opp kampen mot Sepp Blatter: Med slagordet «Cure the Blatter infection», skulle den amerikanske journalisten bli FIFAs neste president.

For å bli nominert som presidentkandidat, trenger man kun støtte fra presidenten i ett av FIFAs 211 medlemsland. Wahl kontaktet hvert eneste fotballforbund i jakten på en nominasjon, også NFF.

Here is the FA boss on Twitter who could nominate me for FIFA president: @NFFpresident. I have contacted him. You can too. Please be polite! — Subscribe to GrantWahl.com (@GrantWahl) March 28, 2011

– Han sendte meg en melding og spurte om jeg hadde noen kontakter i NFF. Vi tok kontakt med daværende fotballpresident Yngve Hallen, men han så på det som en gimmick og ønsket ikke å nominere en amerikansk journalist til president, forteller Sveen.

– Jeg vet ikke om det var en gimmick eller ikke, men han klarte å bevise én ting: Alle mente at FIFA var korrupt, men ingen ville gjøre noe med det. Ikke ett eneste land ville nominere ham, og Blatter ble gjenvalgt.

I 2015 ble det åpnet en korrupsjonsetterforskning mot Blatter, som måtte gå av som president og ble utestengt fra å holde verv i fotballen.

Kritikken kostet

Wahl var kritisk til Qatars VM-tildeling fra første stund. Mens det ga ham anerkjennelse i fagmiljøet, måtte amerikaneren også betale en pris for arbeidet.

– Han var den første journalisten som var kritisk til FIFA og Qatar-VM. Det har også kostet litt. Han har lenge vært den mest fremtredende fotballjournalisten i USA, men all kritikken gjorde at han mistet en del oppdrag, forteller Sveen.

Just now: Security guard refusing to let me into the stadium for USA-Wales. “You have to change your shirt. It’s not allowed.” pic.twitter.com/TvSGThMYq8 — Subscribe to GrantWahl.com (@GrantWahl) November 21, 2022

Wahl kritiske dekning fortsatte under selve mesterskapet, og han dukket blant annet opp på kamp iført en t-skjorte med regnbuemotiv til støtte for sin homofile bror. Wahl ble pågrepet kort tid etter markeringen, noe som skapte overskrifter under starten av mesterskapet.

Den siste uken fortalte Wahl at han følte seg syk som følge av stress og overarbeid, og at han hadde fått utskrevet medisiner mot det som trolig var bronkitt. Wahl bakgrunn får derimot flere til å spekulere i dødsårsaken, inkludert broren Eric. Han sier Wahl mottok dødstrusler under mesterskapet.

Absolutely bone chilling stuff



Soccer journalist Grant Wahl who was kicked out of a stadium in QATAR for this shirt has reportedly collapsed and passed away during the Argentina game today



His brother says on Instagram that Grant was fully healthy & believes there’s foul play pic.twitter.com/t47C2XfuVl — JACK SETTLEMAN (@jacksettleman) December 10, 2022

– Jeg er homofil. Jeg er årsaken til at Grant brukte t-skjorten med regnbuen under VM. Broren min var frisk og fortalte meg at han hadde mottatt dødstrusler. Jeg nekter å tro at broren min bare døde, og tror han ble drept, sier en gråtkvalt Eric Wahl i en video i sosiale medier.

– Et helt utrolig sammentreff

Også Sveen synes det er påfallende at Wahl omkom under mesterskapet han har kritisert i tolv år.

– Det er jævlig trist, jævlig tragisk. Og mildt sagt jævlig merkelig, skriver Sveen i en lengre Twitter-tråd lørdag formiddag. Han utdyper meldingen overfor TV 2:

Det er jævlig trist,jævlig tragisk.

Og mildt sagt jævlig merkelig.

At en veltrent, sunn og frisk fyr i sin beste alder faller om på den måten, mens han dekker mesterskapet han så åpent og knallhardt har kritisert i over 10 år.

Men det er sikkert bare helt tilfeldig. — Magnus Sveen (@HrSveen) December 10, 2022

– Det at man begynner å stille spørsmål om dette, er det Qatar selv som har skyld i. Det er sånn de har behandlet andre kritikere av regimet gjennom mange år. Man har også sett hvordan russiske regimekritikere har blitt forgiftet gang etter gang, så dette er ikke noe nytt i denne typen regimer, sier Sveen.

Den nordmannen som trolig kjente Wahl best, mener det er viktig å få dødsårsaken avklart så snart som mulig

– Man vet aldri. Det er et helt utrolig sammentreff. At den mest kritiske journalisten til Qatar også faller om og dør på stadion, er jævlig spesielt. Amerikanerne burde hente ham hjem og få ham obdusert så snart som mulig, avslutter Sveen,