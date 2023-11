Putin: – Vi må tenke på hvordan vi kan stanse denne tragedien

Russlands leder viser interesse for å stanse krigen i Ukraina.

Russlands president Vladimir Putin sier under et digitalt G20-møte onsdag at krigen i Ukraina er en tragedie.

– Vi må tenke på hvordan vi kan stanse denne tragedien, sier Putin ifølge Reuters.

Det var som kjent Putin selv som startet krigen, da han sendte soldater inn i Ukraina i februar 2022.

Bruker ordet «krig»

Den russiske lederen sier på spørsmål fra Indias statsminister Narendra Modi at «militære handlinger alltid er en tragedie».

– Men Russland har aldri nektet å holde fredsforhandlinger med Ukraina.

Reuters beskriver denne uttalelsen fra Putin som en av hans mest forsonende siden krigens start.

Det er også verdt å merke seg at Putin bruker ordet «krig» i stedet for «militær spesialoperasjon».

– Jeg forstår at denne krigen, og folks død, ikke kan være noe annet enn et sjokk, sier Putin.

G20-gruppen består av blant andre USA, Kina, Tyskland, EU og Den afrikanske union.

Vladimir Putin anklager i samme åndedrag at Ukraina har forfulgt mennesker i Øst-Ukraina.

NBC News meldte nylig at president Joe Biden og hans regjering i USA ikke ser noen tegn til at Putin er klar for forhandlinger.

Ukraina har også tidligere gjort det klart at det er uaktuelt å gå inn i forhandlinger dersom premisset er at Russland skal få ukrainsk land.

Trolig mer enn 150.000 drept

Konflikten startet i 2014, da Russland annekterte Krim. Rundt 14.000 mennesker ble drept mellom 2014 og 2021, ifølge FNs Høykommissær for menneskerettigheter. Blant dem var det 3106 sivile.

Hvor mange som har mistet livet etter at Russland gikk inn i februar 2022, er uvisst.

En ukrainsk borgerrettsgruppe uttalte i forrige uke at nærmere 30.000 ukrainske soldater har mistet livet, mens en amerikansk tjenesteperson sa til New York Times i august at USA anslår 70.000.

I den samme artikkelen anslås det at 120.000 russere har blitt drept.