– Putin undervurderte oss

Idet hasteuttrekkingen fra Afghanistan var over i august 2021, og det norske forsvaret hadde lagt 20 år med krigføring bak seg, skiftet hovedfokus.

Den høsten startet russerne en massiv styrkeoppbygging rundt Ukraina. Med god hjelp fra president Alexander Lukashenko i Belarus kunne Vladimir Putin iverksette sitt prosjekt.

Han ville ikke kalle det en krig, men en «spesialoperasjon». Den russiske presidenten påstod at han skulle redde verden fra nazisme. I virkeligheten ønsket han å utvide det russiske imperiet. Han er ikke alene om den drømmen.

Det er flere nostalgiske russere som lengter tilbake til Sovjetunionens storhetstid. Til en tid da Kreml styrte langt større deler av verden enn i dag.

KOSTBAR DRØM: President Vladimir Putins drøm om å utvide Russland har kostet svært mange av hans egne soldater livet. Foto: Alexei Druzhinin / Kremlin

Russlands angrep på et naboland i slutten av februar burde ikke kommet overraskende på noen. I måneder og uker hadde vestlig etterretning advart om akkurat dette.

Når et par hundre tusen soldater forflyttes og posisjoneres til angrep, er det så kostbart at det ville være nærmest utenkelig at det kun var for å skremme.

GOD JUL: Julen synges inn på en metro-stasjon i Ukrainas hovedstad Kyiv første juledag. Her søkte de dekning for russiske luftangrep. Foto: Valentyn Ogirenko / Reuters

Uprovosert angrepskrig

Helt siden Russland angrep Ukraina og tok kontroll over deler av landet i 2014, har ukrainerne fryktet at Putin skulle vise at han ville ha mer.

USAs president Joe Biden gjentok, gang på gang, at president Putin kom til å beordre et angrep, og at han kun ventet på en unnskyldning.

En slik provokasjon fikk Putin aldri, og da han trodde styrkene var klare, ga han beskjed om å iverksette planen om en storstilt invasjon av nabolandet.

INVADERT: 24. februar gikk Russland til angrep på Ukraina. Dette bildet er fra Kharkiv dagen etterpå, 25. februar 2022. Foto: Reuters

Putins angrepskrig på Ukraina har satt alle Russlands naboland i en ny situasjon. Også Norge.

Atomtrusselen

Det som har overrasket forsvarssjef Eirik Kristoffersen, er at retorikken rundt bruk av atomvåpen er tilbake på et nivå vi som opplevde den kalde krigen husker godt.

Det er ikke lenger utenkelig. Russlands president har kommet med helt konkrete trusler.

OVERRASKET: Forsvarssjef Eirik Kristoffersen er overrasket over retorikken. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

– Når vårt lands territorielle integritet er truet, vil vi helt klart bruke alle midler vi har til å beskytte Russland og vårt folk. Dette er ingen bløff, sa Putin under en tale i slutten av september.

Da hadde han først hevdet at NATO og Vesten var en trussel mot Russland.

KRYSSERMISSIL: Hvor langt er Putin villig til å gå? Her skytes en kryssermissil opp fra et russisk fartøy i Barentshavet. Foto: Russiske myndigheter

Et samlet Vesten

Måten vestlige demokratier sluttet rekkene må ha kommet overraskende på Kreml.

Med Biden og generalsekretær Jens Stoltenberg i ledende roller, klarte Europa og NATO ganske raskt å samle seg i fordømmelsen av Russlands invasjon av Ukraina. Nye sanksjoner kom på plass. Russland skulle ut i kulden.

For Norges del ble det umiddelbart innført en rekke tiltak for å sikre egne landområder og befolkning.

– Som nabo til Russland er vår beredskap preget av krigen i Ukraina. Vi har brukt ekstra ressurser på holde kontroll i nord, sier forsvarssjefen til TV 2.

FLASHBACK: Putins atomretorikk har gitt forsvarssjefen flashback til den kalde krigen. Krigen har også gitt Forsvaret nye og krevende oppgaver. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Dette innebærer økt grensekontroll, økt etterretningsvirksomhet og militær tilstedeværelse både på land, til vanns og i luften. Spenningen har økt betydelig. Og det norske forsvaret får betydelig alliert støtte. Ikke minst i de enorme havområdene mot Russland.

– Det er alltid allierte i våre havområder – over eller under vann, sier Kristoffersen.

– Alltid. Det er også i våre alliertes interesse.

Manglende motivasjon

Forsvarssjefen er overrasket over hvor dårlig russerne er til å drive krigføring. De har lidd enorme tap. Det amerikanske forsvarsdepartementet Pentagon estimerer at over 100.000 russiske soldater er drept eller såret i Ukraina siden invasjonen i februar.

– De er dårligere enn forventet, sier Kristoffersen.

– Verken Putin eller vestlig etterretning hadde oversikt over hvor dårlig det stod til. Det er dårlig utstyr og dårlig lederskap. Jeg er overrasket over at de ikke har gjort det bedre og over hvor dårlige de er til å integrere luft- og bakkestyrker. Russerne har mistet masse materiell og landstyrker.

TAP: En død russisk soldat ved et utbrent panserkjøretøy utenfor den ukrainske byen Kharkiv. Foto: Sergey Bobok / AFP

Og så er det soldatenes kampvilje, da. Mens ukrainerne vet hva de kjemper for, har russernes mål vært mindre tydelig. Ikke minst overfor mange av soldatene, som i startfasen av krigen trodde de skulle på øvelse, ikke til fronten i den største krigen i Europa siden andre verdenskrig.

– Ukrainerne forstår hva de slåss for. Den forståelsen har ikke russerne, sier Kristoffersen.

Generalen er imponert over mer enn forsvarsviljen. Han mener at moderniseringen av det ukrainske forsvaret fra 2014 til i dag har vært god. Kombinert med en russisk krigstaktikk som langt på vei har sviktet, har de ukrainske resultatene vært oppsiktsvekkende gode.

– Ukraina var godt forberedt. Jeg tenkte at Russland kunne ta store deler av Donbas, men de strekte seg for langt. Likevel – det er viktig å huske på at de kanskje bare var timer unna å ta Kyiv.

Norsktrente rekrutter

I en skog en times kjøretur nord for Leeds åler ukrainske 19-åringer seg fremover i det kalde og våte landskapet. De unge rekruttene blir trent av norske soldater fra Telemark bataljon.

Trent i England, for så å bli sendt til krigen i hjemlandet.

SOLDATTRENING: Ukrainske rekrutter trener med norske soldater i England. Foto: Fredrik Græsvik/TV 2

– De skal tilbake til Ukraina og stå i frontlinja, forteller generalmajor Elisabeth Michelsen da TV 2 treffer henne på den hasteopprettede rekruttskolen.

– Mange av dem kommer til å dø.

Det er brutalt. Ifølge ukrainske myndigheter har minst 11.000 ukrainske soldater mistet livet så langt, siden invasjonen i februar.

BLODIG ALVOR: Generalmajor Michelsen er tydelig på hvor alvorlig krigen er. Foto: Fredrik Græsvik/TV 2

Baltisk vinter

I en annen skog, langt lenger øst, brytes stillheten av norske stridsvognbelter som ruller over skogbunnen.

Kaptein Eirik Østbye Andresen leder et rundt 200 kvinner-og-mann-stort norsk kompani i Litauen. De er på plass for å bidra til å sikre NATOs yttergrense, nesten helt opp mot grensen til Belarus

– Jeg tror den situasjonen vi har i Europa nå, en spent situasjon, gir forståelse av det oppdraget vi har her nede med tanke på å forsvare NATO-territoriet i Baltikum, sier Andresen til TV 2.

PAUSE MELLOM SLAGENE: Norske soldater under en pause på øvelse i Litauen. Foto: Fredrik Græsvik/TV 2

For soldatene som har vervet seg er krigen i Ukraina et alvorlig bakteppe. En påminnelse om at kriger bryter ut, og at soldater dør.

– Det her er et veldig tydelig signal til Russland om at NATO står samlet og at vi forsvarer alle medlemsland fullt ut, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) til TV 2.

– Det er viktig at Norge bidrar med sin del i alliansesolidariteten.

Norsk militærhjelp

I tillegg til utenlandsbidragene, har ukrainske soldater og offiserer fått spesialopplæring på våpensystemer i Norge. Norske myndigheter har donert luftvern og rakettsystemer, i tillegg til artilleri og store mengder ammunisjon. Men vil ikke det svekke Norges forsvarsevne?

– Alt vi gir går ut over noe, men den risikoen er det verdt, sier forsvarssjef Kristoffersen.

VED FRONTEN: Norsk artilleriskyts M109 i bruk ved fronten i Ukraina. Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2

Han legger til at donasjonene bidrar til å gjøre Ukraina sterkere og trolig virker avskrekkende overfor russerne,

– Vi må fortsette å støtte Ukraina. Bekymringen min er at hvis Russland vinner frem med det her – hva er da det neste de gjør?

Før jul hadde Kristoffersen en samtale med sin ukrainske kollega.

– Han er veldig fornøyd med den støtten Norge har gitt.

Det samme sa Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj da han bare noen dager før jul deltok via videolink på et møte med regjeringssjefene fra de 10 nordeuropeiske landene som utgjør medlemmene i den britisk-ledede Joint Expeditionary Force i Latvias hovedstad Riga.

Zelenskyj forventer mer norsk støtte

Under åpningen av møtet understreket Zelenskyj nok en gang at det viktigste i kampen mot Russland nå er mer luftvern.

Han startet med å takke Norge for massiv støtte dette siste året, og understreket at han forventet minst like mye støtte i tiden fremover.

Det samme ønsker statsminister Jonas Gahr Støre, som på vei inn til møtet sa til TV 2 at det vil være viktig for norsk sikkerhet at Russland ikke vinner denne krigen.

TAKKNEMLIG: President Volodymyr Zelenskyj sier han er takknemlig, men forventer at støtten øker. Foto: Bernat Armangue / AP

Norge spesielt utsatt

Uken før var utenriksminister Anniken Huitfeldt tydelig på hva slags fare Russland utgjør for Norge.

– Vi befinner oss tett på et av de største atomarsenalene i verden. Det gjør oss sårbare, sa hun.

En annen stor bekymring er at en stadig mer presset Putin vil forsøke å svekke det vestlige samholdet. Å bidra til økte energipriser er en måte å gjøre dette på. Står russerne bak droneflyvningene i Nordsjøen, mener forsvarssjefen at det først og fremst er gjort for å skape uro i den norske befolkningen.

Olje- og gassproduksjonen gjør Norge til et naturlig mål.

– Det er opplagt at vi er mer utsatt fordi Europa er avhengig av norsk energi, sier Kristoffersen og henviser til sabotasjen mot North Stream-rørledningene i Østersjøen i slutten av september.

– Det kommer til å bli vanskelig å finne ut hvem som stod bak, sier han.

– Det skjedde på et tidspunkt da Russland hadde truet med bruk av atomvåpen og hadde mobilisert. Vi må være forberedt på at dette kan skje i Norge også.

Militær støtte fra NATO

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg føler seg sikker på at Ukraina-krigen kommer til å ende ved et forhandlingsbord, og at det er et sterkt argument for Vesten til å fortsette den militære støtten.

DIPLOMATI: NATOs generalsekretær føler seg sikker på at også denne krigen ender ved et forhandlingsbord. Her besøker han Bardufoss under øvelsen Cold Response. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

– Mulighetene for å få til et forhandlingsresultat som er akseptabelt for Ukraina, øker med Ukrainas styrke og hvor mye støtte vi gir, sier Stoltenberg til TV 2.

– Jeg tror ikke vi kan forvente at Putin har endret mål, men på et eller annet tidspunkt vil han innse at han ikke når målet, og da vil han være villig til å forhandle.