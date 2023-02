– Putin startet denne krigen

Saken oppdateres.

Nato-sjef Jens Stoltenberg holdt tirsdag pressekonferanse sammen med Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba og EUs utenrikssjef Josep Borrell rett etter Vladimir Putins tale.

– Det var president Putin som startet denne krigen, sier Stoltenberg.

Putin anklaget USA og Nato for å ha startet krigen i Ukraina.

Den russiske presidenten hevdet Vesten diskuterte våpenleveranser med Ukraina lenge før Russland gikk inn i landet. Putin anklaget videre Ukraina for å forsøke å anskaffe biologiske og kjernefysiske våpen.

– Det er Putin som fortsetter å eskalere krigen. Ett år etter krigsutbruddet er det ingen tegn på at han forbereder seg på fred. Tvert imot har han i dag gjort det klart at han forbereder seg på mer krig, sier Stoltenberg.

Han ber Russland snu etter Putins kunngjøring om å pause atomavtalen «Ny Start», som skal sørge for at USA og Russland begrenser sine atomarsenaler.

Putin hevdet det er USA som har tvunget Russland til å gå til det skrittet. Han mener USA og Nato krever at Russland opprettholder alle sine forpliktelser, mens de selv gjør som de vil.

– Dagens avgjørelse av Russland om å pause atomavtalen er beklagelig. I løpet av de siste årene har Russland brutt våpenkontroll-avtaler. Med dagens avgjørelse er hele våpenkontroll-arkitekturen ødelagt. Jeg oppfordrer Russland sterkt til å revurdere avgjørelsen sin og respektere gjeldende avtaler, sier Stoltenberg.

Kina-bekymring

Stoltenberg sier samtidig at de i økende grad bekymrer seg for at Kina vil støtte Russlands krigføring.

USAs anklaget nylig Kina for å vurdere å gi «dødelig støtte», som våpen og ammunisjon, for å hjelpe Russland i krigen mot Ukraina.

Kina har imidlertid gått hardt ut mot disse påstandene og kalt dem falske.

EUs utenrikssjef Josep Borrell ble på samme pressekonferanse utfordret på om han hadde bevis for at Kina har sendt våpen til Russland.

– Jeg har ingen bevis for at Kina gjør det de sier at det ikke skal gjøre, sa Borrell.

Han fortalte at Kina har understreket overfor han at de ikke gir våpen til land i krig.

– Men vi må være årvåkne fordi mye er på spill for Europa, la han til.

Kinas toppdiplomat Wang Yi er tirsdag på besøk i Moskva. Putin sa ingenting militært om Kina under sin tale.

Tom Røseth, hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høyskole, mene det er betryggende at Putin ikke trekker inn Kina i så stor grad eller spiller på dem i talen.

– Det har han sannsynligvis ikke fått dekning for å gjøre. Det øker sannsynligheten for at Kina er litt avmålt i støtten til Russland, og at de forsøker å ha en mer balansert rolle enn å falle ned i en russisk støtte som ville eskalert den globale sikkerhetssituasjonen, sier Røseth.