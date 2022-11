Putin møter «mødre»: – Håndplukkede kvinner

Russlands president Vladimir Putin møter fredag det som skal være mødrene til soldater som kjemper i den russiske invasjonen i Ukraina. Møtet skjer i forkant av den russiske morsdagen:

– For de av dere her som har mistet deres sønner, er morsdagen selvfølgelig knyttet til tanker om denne tragedien, sier han om de russiske soldatene som har dødd i Ukraina etter at presidenten selv beordret invasjon av nabolandet.

– Det er umulig for meg å komme med en formell ferdigskrevet kondolanse. Men jeg vil at dere skal vite at jeg personlig, og hele landets lederskap, deler deres smerte, fortsetter Putin ifølge Reuters.

Men om kvinnene er de Putin sier de er – og hvem sine interesser de speiler – fremstår uklart.

OPPSTILT: Putin og kvinnene i presidentens residens fredag. Foto: Sputnik/Alexander Shcherbak/Pool via REUTERS

Knyttes til Putins parti

Den uavhengige russiske avisen Meduza, som for tiden må operere utenfor landets grenser, omtaler fredag møtet mellom president Vladimir Putin og det som skal være 18 mødre med sønner som kjemper for Russland i invasjonen av Ukraina.

Meduza omtaler en analyse av publikasjonen Mozjem objasnit, som har identifisert en rekke av kvinnene som satt rundt Putins bord mens han talte og drakk te.

Blant dem skal det være en rekke kvinner høytstående roller i den russiske administrasjonen:

Regissør Olesja Sjigina, som har laget en rekke patriotiske filmer knyttet til den ortodokse kirken. Hun fikk ifølge publikasjonen sitte på Putins venstre side.

Ved sin høyre hånd skal Putin ha hatt kvinnen Zharadat Agueva, med et sort sjal på hodet. Hun skal være tilknyttet sosieteten i Tsjetsjenia, og har to sønner som er høytstående tjenestemenn i invasjonen i Ukraina.

Moskva-regionens komitéleder for Putins politiske koalisjon Den all-russiske folkefronten, Julia Belekhova var til stede.

Innvalgt medlem av Putins parti Forente Russland i Moskva, Olga Beletseva. Hun jobber i Moskvas etat for ungdom, fritid og idrett.

Ifølge Meduza er det uklart om alle de 18 kvinnene faktisk har sønner som kjemper i Ukraina.

Raser mot Putin

Ingen av kvinnene som er blitt identifisert av Mozjem objasnit skal ha vært koblet til de mye omtalte interesseorganisasjonene, som Rådet for mødre og koner. Disse organisasjonene raste allerede i forkant av møtet mot Putins møte, og anklaget ham for å bruke håndplukkede kvinner i møtet.

Samtidig har interesseorganisasjoner for mødre og familier av soldatene som er sendt i krigen på forhånd uttrykt tvil om hvor legitime fredagens møte er.

– Så klart er ikke vi blitt invitert. Og så klart har vi ikke lyst til å delta, sier Valentina Melnikova til Guardian. Hun har jobbet med akkurat denne problematikken siden 1989.

– Vladimir Valdimirovitsj, er du en mann, eller hva? raser Olga Tsukanova ifølge den britiske avisen.

Hun er nestleder for Rådet for mødre og koner, en organisasjon som jobber for å stanse mobiliseringen og få menn tilbake fra fronten.

– Har du mot nok til å se oss i øynene, ikke håndplukkede kvinner og mødre du allerede har i din lomme? Men med ekte kvinner som har reist fra ulike byer hit for å møte deg? fortsetter hun.

Tsukanovas sønn har blitt kalt inn i den russiske mobiliseringen, men har nektet å la seg sende til Ukraina.