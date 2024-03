Putin: – Klar for atomkrig

Den russiske presidenten sier at de nå vil plassere militære ved den finske grensen.

Russlands president Vladimir Putin har natt til onsdag norsk tid latt seg intervjue av russiske medier.

Blant temaene var atomvåpen.

Putin sier at deres kjernefysiske triade er mer moderne enn noen andres, ifølge det statlige russiske nyhetsbyrået Ria.

– Fra vårt perspektiv er vi klar for en atomkrig, men vi trenger ikke å forhaste oss, sier han.

– Klar til å bruke det

President Putin understreker at det aldri har vært nødvendig å bruke atomvåpen i Ukraina.

– Våpen er til for å brukes. Vi har våre egne prinsipper og vi er klar til å bruke det dersom Russlands uavhengighet eller suverenitet er truet.

Uttalelsene kommer samme dag som Pentagon lovet en ny støttepakke til Ukraina.

Pakken på hele 300 millioner dollar inneholder forsyninger av raketter, artillerigranater og ammunisjon.

Nyheten falt ikke i god jord hos Putin.

– USA annonserte at de ikke kommer til å sende inn militære tropper. Vi vet hva amerikansk militære er på russisk territorium, de er inntrengere. Vi vil behandle dem på den måten, selv om de dukker opp på Ukrainas territorium. Det forstår de.

Ifølge Ria sier Putin videre at de er klar for å snakke med Ukraina, men kun dersom samtale blir basert på det han kaller for realiteter.

Det samme kunne han ikke si om resten av Vesten.

På spørsmål om han kan se for seg en avtale sier han at han ikke stoler på noen og at Russland i så fall ville krevd signaturer. Det er ikke spesifisert hvilken avtale det er snakk om.

– Meningsløst steg

Etter at krigen i Ukraina brøt ut har Sverige og Finland meldt seg inn i forsvarsalliansen Nato.

Ifølge Putin hadde det ikke vært nødvendig å gjøre.

Under nattens uttalelse sier han at Russland nå vil plassere militære ved grensen til Finland.

– Det var et totalt meningsløst steg for Finland og Sverige ut ifra et synspunkt om å sikre egne interesser, sa Putin til Ria og TV-kanalen Rossaiy-1.

– Vi hadde ikke militære med den finske grensen, nå vil det være det. Det var ingen ødeleggelsessystem der, nå vil det bli det, sa han videre.