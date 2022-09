Putin hevder Vesten truer med atomvåpen: – Ikke en bløff

Russlands president varsler opptrapping av krigen i Ukraina og hevder samtidig at Vesten truer med atomvåpen. – Vi har mye våpen å svare med, sier han.

I en forhåndsinnspilt tale kommer president Vladimir Putin med sterke anklager og trusler mot Vesten, samtidig som han varsler en opptrapping av antall soldater i krigen i Ukraina.

Putin sier at han har signert et dekret som sikrer at de kan gå i gang med en «delvis militær mobilisering». Mobiliseringen starter allerede onsdag, sier han.

Ordren om militær opptrapping er den første Russland har gjort siden andre verdenskrig, og sist Putin holdt en TV-sendt tale var før invasjonen startet i februar.

ESKALERER: Vladimir Putin varsler opptrapping av krigen, som vil føre til eksalering. Her fra massegravene i Butsja. Foto: Aage Aune / TV 2

Putin sier at Russlands plan er å forsvare deres territorier og «frigjøre» Donbas-regionen øst i Ukraina.

– De fleste som bor i disse historiske områdene, ønsker ikke å være under nazister, sier Putin.

– Vi skal gjøre alt vi kan for å sikre trygge forhold for å holde folkeavstemning, sier Putin ifølge Sky News.

Det er varslet folkeavstemning i russiskokkuperte områdene Donetsk og Luhansk i Ukraina fra 23. til 27. september.

– Det er ikke tilfeldig. Hvis hvert angrep på Luhansk eller Donetsk er et angrep på Russland, har Russland legitimitet til å tvangsverve gutter og menn fra hele Russland, for å forsvare moderlandet, sa Nupi-forsker og Russland-ekspert, Jakub Godzimirski til TV 2 tirsdag.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg kaller folkeavstemningene en eskalering av Putins krig. USA har også gått ut og fordømt folkeavstemningene.

300.000 blir innkalt

Kort tid etter Putins tale, holder også Russlands forsvarsminister en TV-sendt tale.

– Vi kjemper mot Vesten i Ukraina, sier forsvarsminister Sergei Shoigu.

– Vi ser angrep fra vestlige våpen mot sivile, fortsetter han.

Han hevder også Vesten sitter i Ukrainas hovedstad Kyiv og styrer operasjonen mot Russland.

Han sier at Russland har mistet nesten 6000 personer i krigen.

Det ukrainske forsvaret hevder på sin side at flere enn 55.000 russiske soldater har dødd så langt i krigen.

– Vi har enorme ressurser, 25 millioner personer, sier forsvarsministeren.

Den delvis mobiliseringen påvirker 1 prosent av de 25 millioner menneskene, sier forsvarsministeren.

KRIG: President Vladimir Putin og forsvarsminister Sergei Shoigu innkaller 300.000 reserver for å delta i de de omtaler som "spesialoperasjon" i Ukraina. Foto: AP / NTB

300.000 reserver blir innkalt for å delta i krigen, sier Shoigu. De som har militær erfaring blir kontaktet. De som blir kontaktet, får tilbud om opplæring før de blir sendt til Ukraina.

– Ikke en bløff

Ifølge Russlands president driver Vesten med atomtrusler og påpeker at de kan svare.

– Vi har mye våpen å svare med. Det er ikke en bløff, sier Putin i talen onsdag morgen.

– Vi vil bruke alle ressursene vi har for å forsvare vårt folk, sier han.

I talen hevder han også at Vesten ønsker å «ødelegge landet vårt». Han hevder videre at Vesten prøver å bruke det ukrainske folket som kanonføde.

– Vesten har gått utover alle grenser i sin aggresjon mot Russland, sier han.

I talen går han videre til angrep mot Vesten. Han hevder at de ikke ønsker fred mellom Ukraina og Russland.

FORVENTET: Rådgiveren til Ukrainas president Vladimir Zelenskyj sier mobiliseringen er som forventet. Foto: AP / NTB

– Går ikke etter planen

Konsekvensene av at Russland nå sender flere personell til krigen, vil bidra til at den vil eskalere og vare lenger.

Rådgiver for Ukrainas president Vladimir Zelenskyj, Mykhailo Podolyak, sier til Reuters at Putins uttalelse er retorikk.

– Putin kunngjøring om mobilisering er som forventet. Det viser at krigen hans ikke går etter planen, sier Podolyak.

– Det andre han sier er retorikk og ment til å flytte skylden for krigen og Russlands forverrede økonomi mot Vesten, fortsetter rådgiveren.

IKKE KONTROLL: Det er tydelig at Russland ikke har kontroll i krigen, sier britenes utenriksminister Gillian Keegan. Foto: Yui Mok / PA / NTB

Storbritannias utenriksminister Gillian Keegan sier til Sky News at Putins trusler må tas seriøst.

– Dette er helt klart noe vi må ta seriøst. Vi har ikke kontroll, og det har helt klart ikke Putin heller. Dette er en tydelig eskalering, sier Keegan.

– Dette er en seriøs trussel, men dette har han også sagt før, fortsetter utenriksministeren.

– Generelt inneholder talen mye av Putins løgner, en omskriving av historien, sier Keegan.