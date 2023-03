Putin har bedt Danmark om tillatelse til å undersøke

Gazprom hevder å ha avdekket et nytt objekt nærme gassrørledningene til Nord Stream. – Tar det alvorlig, sier danske myndigheter.

Russlands president Vladimir Putin sier han har bedt om dansk tillatelse til å undersøke havbunnen etter Nord Stream-sabotasjen.

Enten på egen hånd, eller som del av en internasjonal gruppe.

Det melder nyhetsbyrået Reuters tirsdag kveld, og sier bakgrunnen for henvendelsen skal være nye funn av selskapet Gazprom.

Putin påpeker at det er vanskelig for Russland å gjøre undersøkelser uten å få tilgang til rørledningene hvor sabotasjen fant sted.

EKSPLOSJON: Bildet tatt september 2022 viser gasslekkasjen i Østersjøen etter at gassrørledningene eksploderte. Foto: HANDOUT / NTB.

Hevder flere bomber ble plassert

Selskapet Gazprom hevder tirsdag å ha funnet et objekt som ligner en antenne, nærme området hvor gassrør-ledningene Nord Stream ble utsatt for sabotasje, melder russiske TASS.

Mistanken fra Russland er at objektet kan ha mottatt et signal, som igjen kan ha bidratt til en form for eksplosjon - noe presidenten ønsker å undersøke videre.

I den forbindelse skal Putin ha sendt en henvendelse til danske myndigheter.

– Det ser ut til at flere bomber ble plassert. Noen eksploderte og noen gjorde det ikke, men det er uklart hvorfor, hevder Putin.

Danmark bekrefter

Presidenten er imidlertid ikke helt fornøyd med svaret fra danske myndigheter.

– Svaret var vagt, for å si det enkelt, ikke noe svar. De sa at vi må vente, sier Putin i et intervju med journalisten Pavel Zarubin på TV-kanalen Rossiya-1.

Utenriksminister Lars Løkke Rasmussen bekrefter overfor danske TV 2 og DR at myndighetene har mottatt informasjon om at det er «observert en liten gjenstand i nærheten av rørledningen».

– Vurderingen fra våre myndigheter er at det ikke er noen umiddelbar sikkerhetsrisiko og derfor ingen fare for menneskeliv eller skipstrafikk, sier han.

Ifølge Rasmussen skal hendelsen ha blitt dokumentert med foto.

– Det tar vi selvfølgelig alvorlig, og det etterforskes, sier han til DR.

Danske myndigheter bekrefter også at det pågår kontakt med russiske myndigheter, og lover å komme med ytterligere informasjon når de vet mer.

Putin avfeier det som tull

I en uttalelse sier Putin at det skal gå an å reparere de ødelagte gassrørledningene, men at det vil ta tid, penger og ny teknologi.

Det er fremdeles ikke kjent hvem som står bak sabotasjen.

– Terrorhandlingen ble ganske åpenbart begått på statlig nivå, fordi ingen amatører kan begått en slik handling, sier Putin, ifølge statlige russiske medier.

I samme uttalelse skal presidenten ha avfeid at en pro-ukrainsk gruppe skal ha stått bak sabotasjen og omtalt det som «komplett tull».

Både Danmark, Sverige og Tyskland har startet egne undersøkelser av Nord Stream-eksplosjonene.