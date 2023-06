Putin etter Wagner-opprøret: – Forræderi

TALE TIL NASJONEN: Den russiske presidenten Vladimir Putin under den TV-sendte talen lørdag morgen. Foto: Pavel Bednyakov / SPUTNIK / AFP

Russlands president lover harde svar i en tale til nasjonen etter at Wagner-gruppen skal ha tatt kontroll over alle militære anlegg i to store russiske byer.

– Vi kjemper for livet og for sikkerheten til folket vårt, sier den russiske presidenten Vladimir Putin i en TV-sendt tale lørdag morgen, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Det skjer etter at leiesoldatgruppen Wagner har tatt seg fra Ukraina og over grensen til Russland – angivelig for å fjerne den russiske militærledelsen.

Wagner-gruppen skal ha kontroll over alle militæranlegg i de to millionbyene Rostov og Voronezj, henholdsvis 1300 og 500 kilometer fra Moskva.

Her ligger de to byene hvor Wagner-gruppen skal ha kontroll over militæranlegg:

– Det er forræderi. Vi blir dolket i ryggen, fortsetter Putin, ifølge Reuters.

Han sier, ifølge NTB, at han ikke vil tillate en borgerkrig i Russland etter at Wagner-gruppen har gått over grensen fra Ukraina til Russland og sier de vil fjerne militærledelsen i landet.

Ifølge Kreml-styrte Ria Novosti sier Putin også:

– Situasjonen i Rostov-Na-Donu forblir vanskelig. Arbeidet til til myndighetene faktisk er blokkerte, men steg vil bli tatt for å stabilisere.

Videre sier han ifølge Reuters at Russland svar på Wagner-gruppens har vendt seg bort fra Ukraina og nå er inne i Russland, vil være harde.

HEVDER KONTROLL: Soldater fra Wagner-gruppen i gatene til den russiske millionbyen Rostov-na-Donu. Foto: Reuters/STRINGER

– De russiske væpnede styrkene har fått de nødvendige ordrene, sier presidenten som lover at han vil gjøre «hva som helst for å forsvare Russland».

Han kaller samtidig samtlige som har tatt opp våpen mot hæren, er forrædere.

– Jeg beordrer dere til å stanse deres del i kriminelle handlinger. Alle som tar part i mytteriet, vil bli straffet.

Mens nyhetsbyrået AFP melder at Putin mener at Wagner-sjefen har forrådt Russland ut av «personlig ambisjon».

Nyhetsbyrået skriver også at Putin sier at «mytteriet» er en «dødelig trussel» for Russland.