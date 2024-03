Putin bryter tausheten: – Vil bli straffet

Klokken 13.30 norsk tid lørdag kom Russlands president Vladimir Putin med en uttalelse i forbindelse med angrepet på et konserthus i Moskva fredag kveld.

– Kjære borgere av Russland, jeg henvender meg til dere i forbindelse med de blodige, barbariske terrorhandlingene som drepte mange uskyldige sivile, inkludert barn, tenåringer og kvinner, sier han.

Han snakket til det russiske folk, og takker de som har bistått i redningsarbeidet.

– Helsepersonell kjemper for livene til dem som er kritisk skadet. Alt som kan gjøres, gjøres nå for å hjelpe. Vi vil gi nødvendig nødhjelp til alle familiene som er blitt påvirket av den forferdelige tragedien, sier Putin.

BRANT: Angriperne tok seg inn i bygget og skjøt, samtidig som de startet en brann. Foto: SERGEI VEDYASHKIN / AFP / NTB

Innfører sørgedag

Putin opplyser at det vil bli en nasjonal sørgedag søndag 24. mars.

Russland har innført strenge sikkerhetstiltak som følge av hendelsen, opplyser han videre.

– Hovedmålet nå er å forhindre de som står bak dette blodbadet i å begå nye forbrytelser, sier han.

11 personer er pågrepet, der fire skal være direkte involvert.

– De forsøkte å gjemme seg og flykte over grensen til Ukraina, hvor det ifølge foreløpige opplysninger virker som at det var gjort klart fra ukrainsk side til at de kunne krysse grensen, sier han.

BLOMSTERHAV: Lørdag morgen var mange på plass utenfor Crocus City Hall, der det ble lagt ned blomster, bamser og beskjeder til ofrene etter hendelsene. Foto: OLGA MALTSEVA / AFP / NTB

Ukrainas etterretningstjeneste var allerede fredag kveld tidlig ute med å beskylde Russlands hemmelige tjenester for å stå bak angrepet.

– Terrorangrepet i Moskva var en planlagt og overlagt provokasjon utført av Russlands hemmelige tjenester på ordre fra Putin, skriver tjenesten på Telegram.

De legger til at formålet med angrepet var å trappe opp og utvide krigen mot Ukraina. USA var også tidlig ute med å uttale at ingenting tydet på at Ukraina sto bak angrepet.

– Vil bli straffet

Vladimir Putin sier videre i sin uttalelse at de mistenkte er funnet og pågrepet.

– Alle de ansvarlige vil bli straffet, alle gjerningsmennene, de som står bak og alle som har vært involvert på noe vis. Våre fiender skal ikke splitte oss, sier han, før han understreker at angrepet virket dårlig planlagt.

DRAMATISK: Det var dramatiske scener som utspilte seg i Moskva fredag kveld. Foto: Dmitry Serebryakov / AP / NTB

– Russland har gått gjennom store prøvelser tidligere, noen ganger uutholdelige prøvelser, men det har gjort oss sterkere. Det blir det samme nå, sier han.

Uttalelsen kom i form av en videomelding. Det var ikke mulighet for journalister til å stille Putin spørsmål.

Fredag kveld ble over 100 personer drept og over hundre skadet i et angrep på et konserthus vest i Moskva. FNs sikkerhetsråd er blant de som har fordømt angrepet, og omtaler hendelsen som terror.

Russlands barnekommissær, Maria Lvova-Belova, bekrefter i en uttalelse på Telegram at noen av de avdøde skal være barn, ifølge statlige Ria.