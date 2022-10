PST: – Sabotasjetrussel mer reell

PST står fast ved at det er en forhøyet etterretningstrussel fra Russland. – Russland ser seg nok nødt til å endre metodene de bruker for å få informasjon.

Mandag ble en russisk statsborger pågrepet i Hammerfest på grunn av droneflyvning, og Bergen lufthavn Flesland holdt i morgentimene onsdag stengt på grunn av droneobservasjoner.

Hendelsene føyer seg inn i en rekke mistenkelige droneobservasjoner og pågripelser den siste tiden.

Sju russere er pågrepet i Norge etter foto- eller droneaktivitet.

– Spent og uoversiktlig

PST (Politiets sikkerhetstjeneste) kalte inn til pressekonferanse om etterretningstrusselen mot Norge onsdag klokken 14.

Riksadvokaten har sluttet at PST skal ha et sentralisert etterforskningsansvar i sakene der russiske statsborgere er siktet for ulovlig droneflyvning i Norge, opplyser assisterende PST-sjef Hedvig Moe.

TRUSSELNIVÅ: PST orienterte om trusselnivået onsdag ettermiddag. Foto: Martin Leigland/TV 2

PST kan ikke opplyse hvem som står bak de siste droneobservasjonene i Norge og hva som er motivet bak.

– Vi står i en spent og uoversiktlig situasjon nå, innleder Moe.

– Vi mener også at sabotasjetrusselen er mer reell nå, sier Moe. Se intervjuet under annonsen:

– PST står fast ved at det er en forhøyet etterretningstrussel fra Russland som følge av krigen.

– Krevende å finne ut hvem som står bak

Moe presiserer at en sabotasjetrussel inngår i et «worst case»-scenario, og at PST ikke ser på det som sannsynlig, men at det heller ikke kan utelukkes i en situasjon med høy spenning og et trusselbilde som kan endres raskt.

– En sabotasjehandling kan være fysisk eller digital. I en slik handling vil det være krevende å finne ut av hvem som står bak.

ANSVAR: PST har fått et sentralisert etterforskningsansvar i sakene hvor russiske statsborgere er blitt pågrepet for droneflyvning. Foto: Erik Johansen/NTB

PST vurderer at Russland har mer å vinne enn å tape ved å gjøre etterretning i Norge sammenlignet med tiden før Ukraina-krigen.

– Russland ser seg nok nødt til å endre metodene de bruker for å få informasjon. Vi ser særlig for oss at vi kan stå foran en mer offensiv bruk av nettverksoperasjoner, innbrudd i datanettverk, og en mer offensiv bruk av menneskelige kilder for å kompensere for informasjon de går glipp av, sier Moe.

Trekker frem enkelte bransjer som spesielt utsatt

Moe trekker frem at ansatte i olje- og gassektoren, samt i Forsvaret og teknologibransjen, har vært særlig utsatt for fremmed etterretning.

– Det mener vi fortsatt at de er. Vi vurderer områdene på Svalbard som enda mer viktige for Russland nå når spenningen stiger. Begrunnet med at Svalbard har en strategisk plassering.

Moe sier at teknologiselskaper som utvikler såkalt flerbruksteknologi er spesielt utsatt for ulovlig interesse fra Russland.

Moe takker på vegne av PST og politidistriktene at folk melder ifra om droneobservasjoner.

Støre: – Ta det på alvor

Statsminister Jonas Gahr Støre sa tidligere onsdag at de siste donerelaterte pågripelsene er et resultat av høyere årvåkenhet.

– Jeg er glad for at disse blir pågrepet og arrestert, så får rettssystemet ta dette på alvor. Det er et resultat av mye høyere årvåkenhet rundt dette. Det er ikke lov for russere å fly med drone i Norge, og det gjelder på både Svalbard og på fastlandet, sier Støre til TV 2.

DRONE: Statsminister Jonas Gahr Støre oppfordrer folk til å fortsette å melde ifra om droneobservasjoner. Foto: Tor Erik Schrøder/NTB

Støre sier droneobservasjonene som er gjort den siste tiden er en del av de nye sikkerhetsutfordringene, og at det er bra at mange tipser om observasjoner.

– På oljeinstallasjonene har vi sensorer, det har vi og ved flyplassene. Droner brukt til etterretningsformål fra folk som ikke vil oss vel, det skal ikke ha noe av, og det jobber vi med, svarer Støre på spørsmål rundt drone-beredskapen.

– Hvem har det overordnede ansvaret for droner i Norge?

– Rundt flyplassen har Avinor et særlig ansvar. Så er det politi, etterretning og lokale myndigheter, sier Støre.

Regjeringen har onsdag kalt inn til pressekonferanse om dronesituasjonen. Pressekonferansen vil bli holdt torsdag formiddag.