PST: Barn i tolvårsalderen radikaliseres på nett

Det var en mindreårig gutt med høyreekstreme sympatier fra et europeisk land som fremsatte trusler mot moskeer i Oslo. Det bekrefter PST mandag.

– Han har ingen knytninger til Norge. I dette tilfellet peker alt mot at det dreier seg om et ønske om å skape frykt, og at det ikke foreligger verken evne eller vilje til å utføre voldelige handlinger her i Norge, skriver PST i pressemeldingen.



– Jobbet på spreng

PST kan foreløpig ikke kan gå ut med hvilket land den mindreårige gutten kommer fra.

– Det blir oppfølging av ham med myndighetene i det landet, bekrefter seniorrådgiver Martin Bernsen til TV 2.



Som følge av truslene innførte politiet nasjonal bevæpning lørdag, før PST søndag morgen kunne avklare at truslene ikke var reelle.

FARE: – Radikalsineringen kan ende opp i et ønske om å utføre vold eller radikalisere andre til å utføre vold, sier Martin Bernsen i PST. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

– Vi jobbet på spreng helt fra vi fikk vite om det. Dette er ikke uvanlig for PST. Forskjellen var at trusselen ble oppdaget og at politiet iverksatte bevæpning, så det fikk en stor oppmerksomhet, forteller Bernsen.

Han sier internasjonalt samarbeid bidro til at de raskt klarte å ta ned trusselen og avdekke gjerningspersonen, til tross for at truslene ble fremsatt under pseudonym.

Flere utfordringer

PST opplever at mindreårige ned i barneskolealder radikaliseres på nett.

– Vi ser at de som radikaliseres nå er veldig unge. Vi har mindreårige helt nede i tolvårsalderen som er radikalisert. Det gir juridiske utfordringer fordi de er så unge, sier Bernsen.

Bare dager før trusselen mot moskeer i Oslo, måtte Stortinget stenges på grunn av det PST oppfattet som et truende innlegg på nettstedet 4chan.

STENGT: Bevæpnet politi rykket ut til Stortinget etter trusler fremsatt på 4chan. Foto: Martin Leigland / TV2

– Når trusselen fremsettes i nettkanaler er det ofte tid- og ressurskrevende å finne frem til de personene som er bak brukernavn. Det er noe PST bruker mye ressurser på, bekrefter Bernsen.

Lures i radikaliseringsfelle

Lasse Josephsen er journalist med ekstremisme på nett som spesialfelt. Han sier internett har vist seg å gi sterk gevinst for de som ønsker å radikalisere bredt.

– Man trenger ikke lengre å aktivt rekruttere skoletapere. Nå kan man sitte med en såkalt «honningfelle», og vente til de kommer inn, sier Josephsen, og lister opp lokkemidlene han mener «fellen» fylles med:

– Det er humor, den deilige følelsen av å leke med forbudte ideer og å gjøre det med en fandenivoldskhet som venstresida i stor grad mangler nå, mener han. Fremdeles er skoletaperne attraktive mål, mener han:

– Sinne, bitterhet og en følelse av å være på utsiden er med på å drive radikaliseringen.

FØLELSER: Ekstremister spiller på følelser for å radikalisere på nett, sier journalist Lasse Josephsen. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

– Men mange er også tiltrukket av forbudte ideer fordi de synes det er spennende De synes det er befriende innenfor det klamme, politiske korrekte de føler de lever i. Hvem som helst kan radikaliseres om de går inn i det med en nysgjerrighet og åpenhet for visse ideer, advarer Josephsen.



Forventer flere trusler

Terrortrusselnivået i Norge er fortsatt moderat. Trusler lik dem som ble fremsatt på Discord lørdag er ifølge PST innenfor hva som kan forventes når terrortrusselnivået er moderat.



Martin Bernsen bekrefter at PST forventer flere tilsvarende trusler i fremtiden:

– Ja, det gjør vi. Erfaringsmessig har vi sett at det fremsettes mange trusler. De færreste er reelle, men vi må ta hver trussel alvorlig, avslutter Bernsen.