Proffbokseren ville ikke at noen skulle vite om kaoset i hodet: – Skammet meg mye

I 2022 debuterte norske Alexander Martinsen (30), også kjent som «Iceman», som proffbokser etter mange år i miljøet. Det hele startet med kampsport og taekwondo i en alder av 14 år, før han gikk over til kickboksing og etter hvert boksing som 20-åring.

Men det er ikke bare i bokseringen Martinsen har møtt tøff motstand. Også i hans eget hode har han fått kjenne på livets skyggesider.

Angst i ung alder

30-åringen beskriver det som på mange måter var en perfekt oppvekst. Familien hadde det trygt økonomisk og dro på ferier. Alt var på stell.

Likevel var det noe som skurret for Martinsen. Allerede som barn begynte han å slite med alvorlig angst. I en periode var det så ille at han verken ville spise, drikke, prate eller le.

– Jeg slet veldig med angst som ung og skammet meg mye over det, sier han og trekker fram en periode han husker ekstra godt:



KAOS I EGET HODE: Alexander Martinsen slet med angst allerede som barn. Boksing ble hans flukt fra tankene. Foto: Privat

– Dette varte ikke så lenge, men det var en veldig intens periode i en sommerferie hvor jeg fikk en utrolig angst og fobi mot veps, for det var mye veps rundt bassenget, sier han til God morgen Norge og fortsetter:

– Jeg endte opp med å få en frykt for å skulle få en veps i munnen, for så å bli stukket i halsen og hovne opp, ikke få puste og så dø. Så jeg gikk de ukene der og spiste og drakk så lite som mulig fordi jeg var redd for å bli stukket. Det er irrasjonelt, og det visste jeg også da, men det føltes så skremmende og jeg levde i den frykten.

Han tok til seg motet og spurte faren hva de skulle gjøre dersom han ble stukket i halsen. Faren, som ikke skjønte alvoret med det første, svarte spøkefullt at dersom det skulle skje, så kunne de lage et nytt hull slik at han kunne puste ut av det.

– Han har vært lei seg for det i ettertid, og nå ler vi av det. Men etter at han sa det, tok jeg med meg kniv og sugerør som nødløsning dersom det skulle skje, for så ille stod det til inne i hodet – så redd var jeg.

Bokset vekk redselen

Etter denne perioden tok foreldrene grep. Martinsen oppsøkte helsesøster, hvor de sammen fikk bukt med den verste angsten og katastrofetankene. Likevel bar han mye av det med seg videre inn i ungdomsårene.

– Jeg hadde en følelse av at jeg fortsatt var redd, pinglete og hadde sosial angst. Jeg følte meg ikke like kul som de andre og jeg følte meg ikke bra nok. Jeg var ikke glad i meg selv og likte ikke meg selv.



Martinsen hatet å være redd. I barndommen så han opp til tøffe, sterke menn og da han så Rocky-filmene for første gang, ble han fascinert. Slik ville han bli. Boksing ble sett på løsningen på hvordan han kunne bli like sterk og ikke redd og full av angst.

– Boksing og trening var noe jeg var tøff og bra på, trodde jeg, så jeg trakk meg unna sosialt i ungdomsårene og brukte all min tid på å trene.



PROFFBOKSER: Alexander Martinsen, bedre kjent som «Iceman», er én av få proffboksere i Norge. Foto: Privat

Årene gikk, og bokseren ble god. Han fikk seg samboer og dro til stadighet over til USA, nærmere bestemt Las Vegas, for å trene. Under pandemien var han tre måneder alene i USA. Da han ikke var på trening, satt han alene i leiligheten.

– Det ble mye tid til å sitte og tenke på følelsene, og de kom uten at jeg ville det. Jeg fikk en følelse av at; «Oi, her er det mye som ikke er som det skal, her må det gjøres noe».



Tok grep

Da han kom hjem igjen bestemte han seg for å ta tak. Han begynte hos psykolog og gikk samtidig gjennom et samlivsbrudd. Alle de vonde følelsene han hadde undertrykt gjennom mange år, som han aldri hadde pratet om eller ønsket å kjenne på, kom nå til overflaten.

LYKKELIG: Proffbokseren forteller at han har det mye bedre i dag og at han er stolt av seg selv. Foto: Bjarte Ragnhildstveit / God morgen Norge

– Det har vært veldig tøft å grafse opp i alt, men det har resultert i at jeg i dag kan si at jeg har det bedre enn noen gang. Jeg har mye glede i livet, har mer glede i boksing, mye bra å se fram til og mest av alt er jeg i dag stolt og fornøyd av meg selv. Det er noe jeg aldri har kunnet sagt om meg selv før.

Trenger du noen å snakke med? Det er flere steder du kan kontakte: Legevakten på: 116 117 (ved behov for akutt hjelp) Nødnummer : 113 (ved behov for akutt hjelp) Mental Helse: 116 123 Røde Kors: 800 33 321 Kirkens SOS: 22 40 00 40

Det var først for et halvt år siden at 30-åringen valgte å dele om sine mentale helse via sin egen Instagram-konto. Målet er å skape mer åpenhet og hjelpe andre i lignende situasjoner. Det håper han også å gjøre når han til høsten skal holde foredrag sammen med trener og støttespiller, Alexander Hagen, for en rekke skoler, i samarbeid med Mental Helse Ungdom.

– Jeg har skjønt hvor viktig mental helse er. Jeg vil at andre skal tørre å spørre om hjelp og jeg ønsker å hjelpe. Jeg håper at jeg kan nå ut til gutter som kanskje har det slik jeg har hatt det, avslutter han.