Ukraina nekter for å stå bak det påståtte angrepet mot Kreml. Mer sannsynlig at det er et propagandashow enn Ukraina, mener professor.

PÅSTÅTT ANGREP: En skjermdump fra en video som sirkulerte på sosiale medier, viser det som skal være et prosjektil som går opp i flammer nær kuppelen på Kreml-senatets bygning. Foto: Ostorozhno Novosti/Handout via REUTERS

Russland anklaget onsdag Ukraina for å gjennomføre et attentatforsøk med to droner mot Kreml, med mål om å drepe landets president, Vladimir Putin.

Påstanden er ikke bekreftet fra uavhengige hold, og samme dag uttalte den ukrainske presidenten, Volodymyr Zelenskyj, til TV 2:

– Vi angriper ikke Putin eller Moskva. Vi kjemper på vårt eget territorium og forsvarer våre byer og landsbyer.

Dette er videoen som tilsynelatende viser en drone gå opp i flammer over Kreml-senatet:

Torsdag gjentar Russland anklagen, samtidig som de anklager USA for å stå bak det hele, og sier at avgjørelsen om det angivelige angrepet ble tatt i Washington og ikke i Kyiv.

USA har ikke kommentert den siste anklagen fra Russland, men gikk onsdag ut mot den russiske versjonen av dronehendelsen ved Kreml.

Da sa USAs utenriksminister at alt som kommer fra Kreml bør tas med en stor bøsse salt.

– Amatørmessig

Svein G. Holtsmark er professor ved Institutt for forsvarsstudier ved Forsvarets høgskole.

Han tror at vi kanskje aldri vil få et endelig svar på hva som skjedde eller hvem som sto bak hendelsen, men begir seg ut på et resonnement:

– For det første: Hva skulle Ukraina tjene på å gjøre noe så… ja, nær sagt, fjollete, som å forsøke å ta livet av Putin med en liten sprengladning ved Kreml. Det virker ufattelig amatørmessig, sier han til TV 2 og fortsetter:

– For det andre: Det er veldig usannsynlig at Ukraina kunne lykkes med å sende en drone gjennom lag på lag av russisk luftvern. De har ingenting å tjene på det.

Foto: Marte Christensen / TV 2

Men noen som kunne tjene på det, ifølge Holtsmark, er Putin-regimet.

– For vi kjenner jo denne helt enkle mekanismen – ved å få frem følelsen av en ytre og eksistensiell trussel, så vet vi at da stiger støtten til et lands krigføring. Slik er det.

– Så man kan tro at dette er et propagandashow som er myntet på hjemmepublikummet?



– Det er mer sannsynlig at dette er et propagandashow enn at det er fra ukrainske side… Nå var det fra første øyeblikk en koordinert respons, alle visste nøyaktig hva de skulle si, og det i seg selv tyder på at dette var forberedt. Og så var det også mistenkelig gode bilder som ble tatt.



Flere eksperter har uttalt at den angivelige hendelsen kan være iscenesatt av Kreml, eller at kritikere av Kreml står bak. Det kan så klart også ha vært Ukraina.

Motoffensiv: – Sannsynligvis ikke lenge til

Dagen etter dronehendelsen, er president Zelenskyj i Nederland, hvor han besøker Den internasjonale straffedomstolen i Haag, som i mars utstedte arrestordre på Putin.

Zelenskyjs utenlandsbesøk, både til Finland onsdag og Nederland torsdag, skjer samtidig som verden venter på en lenge varslet ukrainske motoffensiv.

– Hvor nære er en eventuell motoffensiv fra Ukrainsk side?



– Det får du ikke noe svar av meg på. Men vi kan ha som tommelfingernegl at når noen i posisjon gir uttrykk for at det og det skal skje, så er det svært lite sannsynlig at akkurat det kommer til å skje, sier Holtsmark.



Slik ser frontlinjene ut i Ukraina:

Foto: Jørgen Herland/TV 2

På spørsmål om ikke Ukraina nå vil kunne gjøre seg nytte av nye, vestlige våpen og ammunisjon, og dermed kunne gjennomføre en motoffensiv innen sommeren, sier professoren:

– Ja, de fleste analytikere sier at motoffensiven må komme – at den må komme av politiske årsaker, for Ukraina må bevise for eget folk og omverdenen at de kan gjøre seg nytte av disse våpnene og oppnå en grad av suksess overfor de russiske styrkene.

– Og sannsynligvis er det ikke så lenge til, det sier de selv. Nå er gjørmesesongen over i Ukraina, så nå kan motoffensiven komme når som helst, men det kan også skje om noen uker.