Privatfly styrtet: – Minimal sjanse for å finne overlevende

Det er funnet vrakdeler etter at et privatfly med fire personer om bord har styrtet i sjøen utenfor Latvia. Flyet tok av fra Spania og skulle lande i Köln i Tyskland.

KOLLISJONSKURS: Et privatfly har styrtet i sjøen utenfor Latvia. Foto: Skjermdump/Flightradar

Et privatfly med fire personer om bord, som egentlig skulle lande i den tyske byen Köln, har havarert utenfor Latvia, melder Aftonbladet klokken 19.49.

Familie på tre

Ifølge den tyske avisa Bild var det en familie på tre om bord i flyet, i tillegg til piloten.

Flyet lettet ifølge Flightradar fra Jerez i Spania, men da det skulle lande mistet piloten kontakt med flygeleder på bakken da flyet befant seg over Frankrike.

Flyet har styrtet i Østersjøen utenfor byen Ventspils.

Flyet til den svenske kystvakta sirklet over stedet kort tid etter, og observerte vrakdeler og oljesøl der flyet skal ha styrtet.

– Sjansen for å finne overlevende er minimal, sier Lars Antonsson i den svenske flyredningssentralen til avisa.

Line Buurstra i flyredningssentralen sier til Expressen at det ikke er blitt gjort funn av overlevende.

Latviske myndigheter vil overta redningsaksjonen.

Fikk ikke kontakt

Flyet, som skal være av typen Cessna 551, tok av fra Spania i ettermiddag, men tyske myndigheter oppnådde ikke radiokontakt med flyet før det styrtet. Flyet er registrert i Østerrike.

Like før klokken 19.00 skal flyet ha vært i luftrommet over den tyske øya Rügen. Flyet har flydd forbi Gotland og passert svensk luftrom over Østersjøen, ifølge Flightradar.

Det er uvisst hva som har forårsaket havariet. Luftfartsekspert Jan Ohlsson uttaler til Dagens Nyheter at det kan være flere årsaker som ligger bak.

– For eksempel kan mannskap og passasjerer miste bevisstheten hvis lufttrykket faller, sier han til avisa.

Ifølge tyske Bild var det en familie på tre som var om bord i flyet, i tillegg til piloten.

Sendte opp jagerfly

Det er utenfor Sverige at flyet først var forventet å gå tom for drivstoff.

– Det verste scenarioet er at flyet bare fortsetter til drivstoffet tar slutt, sa Lars Antonsson i flyredningssentralen til Dagens Nyheter.

Ifølge Antonsson vil flyet i så fall ikke lande på land, men i sjøen.

Tyske og danske jagerfly var ifølge nyhetsbyrået TT oppe for å finne ut av hva som har skjedd med flyet.

– Håpet er at man skal få kontakt med besetningen, men de ser ingen besetning i cockpiten, sa Lars Antonsson ved den svenske flyredningssentralen.