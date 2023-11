Prisveksten på vei opp igjen etter fire måneder med fall

Prisveksten steg 4,0 prosent i oktober, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Det er 0,7 prosentpoeng høyere enn måneden før.

Dermed er prisveksten stigende etter fire måneder på rad med fall. Prisveksten i september var den laveste på to år.



SSB peker på kraftig økning i strømprisene og dyrere matvarer som de største bidragsyterne for økningen.

Sjefsøkonom Kyrre M. Knudsen i SpareBank 1 SR-Bank sier prisveksten var høyere enn ventet.

Det er likevel ikke det som bekymrer ham mest.

– Det som er mest bekymringsfullt er den underliggende inflasjonen som nå stiger til 6 prosent igjen, sier Knudsen.



Faren er ikke over

Den underliggende inflasjonen – også kalt KPI-JAE – hadde en tolvmånedersvekst på 6 prosent i oktober, opp fra 5,7 prosent måneden før.

– Dette er en kalddusj for oss som håper på at vi er på rentetoppen nå, og dette øker jo sannsynligheten for renteheving i desember, sier Knudsen.

FAREN ER IKKE OVER: Prisveksten i oktober viser at inflasjonen ikke er over ennå, sier sjefsøkonom Kyrre M. Knudsen. Foto: SpareBank 1 SR-Bank

Han påpeker imidlertid at det fortsatt er en nedkjøling i norsk økonomi, og at det kommer enda et inflasjonstall før neste rentebeslutning i Norges Bank.

– Så det blir veldig spennende å følge med fremover, sier Knudsen.

– Dette viser at inflasjonsfaren ikke er over ennå, selv om det har vært en god del tegn på at vi er på rett vei.

Tror på rentehopp

Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB er klar på hva hun mener Norges Bank kommer til å gjøre med styringsrenta i desember etter dagens inflasjonstall.

– Tvilen om det blir rentehopp i desember er borte, sier hun til NTB.



– Nå blir det rentehopp i desember hvis det ikke skjer noe dramatisk, og vi er tilbake på Norges Banks anslag for prisveksten. Dette viser også at den kraftige nedgangen i september bare var forstyrrelser, sier Haugland.



TVILEN ER BORTE: Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB mener at tvilen om rentehopp i desember nå er borte. Foto: Marte Christensen / TV 2

Fra august til september falt prisene fra 4,8 prosent til 3,3 prosent i september. Da hadde ikke tolvmånedersveksten vært lavere på nesten to år.

Haugland viser til at det særlig er matprisene som økte i oktober.

– De falt kraftig i september, men nå har kjedene tatt inn alt det tapte og vel så det, og vi er tilbake på nivået Norges Bank hadde sett for seg da de la fram prognosene sine som varslet et mulig rentehopp tidligere i høst.

Kronen styrker seg

Den norske kronen styrker seg både mot euroen og dollaren etter fredagens inflasjonstall.

Litt før klokken ni har kronen styrket seg med 9 øre både mot euro og dollar.

En euro koster nå 11,86 kroner. Den amerikanske valutaen handles fredag formiddag for 11,13 kroner.

– Det høres kanskje mye ut, men det er egentlig ikke så uvanlig at kronekursen går opp eller ned med ti øre, sier seniorstrateg i Nordea, Dane Cekov.

Han forteller at styrket kronekurs er et symptom på at de som investerer i det norske markedet, tror det blir en renteheving.

– Markedsaktørene tror nå i økt grad at Norges Bank vil heve rentene i desember.